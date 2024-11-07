Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de konuştu

Amcaoğlu, halkın ihtiyaçları doğrultusunda, bu ülkenin temel sorunun bütçe süreci olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, “Bugün herkes çıkıp birbirini suçluyor, temel görev, 148 Milyarlık bütçe sürecini Salı Günü başlatamazsak, 50 vekilin tek kelime söyleme hakkı yoktur. Erken seçim olacaksa bile bütçe geçmeli” dedi

Güncel tartışmaların kısır döngü halini aldığını belirten Amcaoğlu, tartışmaların artık son bulması gerektiğini ifade etti.

Amcaoğlu, “ İster UBP ister CTP olsun. ikisi birlikte ileri adım atmalı. Başka çare yok. En kötü ihtimalle, konsensusa varıp, Bütçe sürecini başlatmak lazım. Sonra oturur herşeyi baştan tartışırız. Tavuk mu yumurta mı kavgası yaparız” diye konuştu

Kendisinin Teberrüken Uluçay’a Meclis Başkanı olması için oy verdiğini beliren Amcaoğlu, ”Süreci devam ettirmek lazım. Hep beraber yanlışı konuşuyoruz” diye ekledi.

Seçilmiş başkanın arkasında olduğunu belirten Amcaoğlu, “ Sürecin bütçe açısından devam etmesi lazım. Hep beraber doğruyu bulalım. Hep birlikte yanlışı konuşuyoruz. Ben saygı çerçevesinde üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu