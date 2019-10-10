Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy bu akşam Londra’ya gidiyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, çeşitli toplantılara katılmak üzere bu akşam İngiltere’nin başkenti Londra’ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy ilk olarak yarın akşam Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in de yer alacağı İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2019-2020 sponsorlar gecesine katılacak.

Taçoy, Cumartesi akşamı da İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin Londra’da Royal National Hotel’de düzenleyeceği gala ve ödül töreninde yer alacak.

10/10/2019 14:08