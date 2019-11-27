Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, İSEDAK toplantısında konuştu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy; İSEDAK toplantısında yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, konuşmasının başında, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten dolayı teşekkür eden Taçoy, KKTC’nin haksız izolasyonlara maruz kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

“Bu çağda, çağdışı izolasyonlara takılma yerine dünya dili konuşma, teknolojiyi kullanma ve yenilikler yaratma peşindeyiz” diyen Taçoy, “Bu nedenle ülkemizde vizyon 2035 sürecini başlattık. anavatanımızın ve yabancı uzmanların desteği ile 8 tematik alanda ilerlemek için projeler yapıyoruz. gerek ekonomik gerekse sosyal yaşamın gelişmesi için bu projeleri önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'in bir enerji havzası olduğu göz önünde tutulduğunda 2035 vizyonunun yanında enerjinin de birinci gündem olduğunu ifade eden Taçoy, “Doğu Akdeniz'de Türkiyemiz ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Bakan Taçoy, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Doğu Akdeniz'deki tek taraflı adımlarına mutlaka gereken karşılığın verileceğini kaydederek, Türkiye'yi ve KKTC’yi yok sayan hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceğini vurguladı.

Taçoy, “Bu süreçlerin yanında; yabancı uzmanların bizlere hazırladığı raporlarda çıkan şudur; izolasyonlar devam ederse bir an önce lng, doğalgaz boru hattı ve interconnection yapmanız şarttır. Türkiye'den gelen su ile hayat bulan bir ülkenin bakanı olarak buradan rahatlıkla söyleyebilirim ki, Kıbrıs'ın Türkiye ile hem doğalgaz boru hattında hem de elektrikte bağlanması kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile Berlin'de bir araya geldiğini anımsatan Taçoy, görüşmeden çıkan sonucun; Rum tarafının bugüne kadarki uzlaşmaz tutumunun bir gerçekliği olduğunu söyledi.

“Anastasiadis'in, Berlin'deki görüşme sonrasındaki açıklaması gösteriyor ki, tek hedef Türkiyesiz bir Kıbrıs'tır” diyen Taçoy, “Anastasiadis, Kıbrıs'ta bir görüşme sürecinin başlaması için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sonlandırma şartı koşuyor, Kapalı Maraş'ın açılması sürecine engel olunmasını istiyor. Rum Lider’in taleplerini kabul edecek tek bir Kıbrıs Türkü yoktur. Buradan net ifadelerle Rum Yönetimi’ni uyarmak istiyorum. Eski Türkiye yok artık. Anavatan Türkiye’siz bir Kıbrıs hayal dahi etme. Bunun hayalinin bile bedeli sana ağır olur! Kıbrıs Türk tarafı olarak, bizlerin bir Kıbrıs sorunu da yoktur. Bizim KKTC gerçeğimiz vardır” şeklinde konuştu.

27/11/2019 22:09