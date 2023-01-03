Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 128 Milyon 653 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

Genel kurulda bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıs sorununun ülkenin ekomomik büyümesinin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. KKTC’nin Türk Lirasına bağımlı olduğunu ve döviz artışlarından dolayı ekonominin belirsiz, insanların da alım gücünün düşük olduğunu ifade eden Toros, dünyadaki gelişmeler yanında Türkiye Merkez Bankası’nın izlediği faiz politilasının enflasyonu artırdığını kaydetti.

Potansiyel büyümenin siyasi istikrar ve halk gücüne dayalı olduğunu ifade eden Toros, Kıbrıs Türk halkına yönelik ekonomik politikaları oluşturulmasının gerekliliğine değindi, enflasyona karşı ekonomik politikaların ülkeye has üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Toros, ülkede, yabancı sermaye akışının büyüdüğünü, bunların turizm, eğitim, inşaat kanallarıyla geldiğini, özellikle Rus bölgesinden bu kaynakların gelmekte olduğunu belirtti. Toros, bunun Türkiye’de de yaşandığını belirterek, bu kadar büyük bir sermayenin ülkeye gelirken, devletin inşaat sektöründen ne şekilde yararlandığını sordu.

Toros, devletin ve maliyenin, inşaat sektöründen daha çok yararlanacak bir siyasi pozisyon belirlemesi gerektiğini, aynı şekilde Güneyden Kuzeye gelen yabancı yatırımcılara da bunun uygulanması gerektiğini, yatırımların doğru denetlenmesinin ülkeye katkı sağlayacağını ifade ederek, bakanlığın bu konudaki girişimlerinin ne olduğu hakkında bilgi istedi.

Hayali yatırımlara karşı da güvenlik mekanizması oluşturulması gerektiğini ifade eden Toros, yabancı sermaye kanallarının açılmasının yanında acil yasal düzenlemelere de ihtyaç duyulduğunu söyledi, gerekirse başarılı olan ülkelerden destek alınabileceğini kaydetti.

Toros, bakanlığın enerji politikalarına da değinerek, organize sanayi bölgeleri yasasının geçtiğini, sırada enerji verimliliği yasasının olduğunu ifade ederek, yenilenebilir enerjide ülkenin geride kaldığını ve ekonomik kalkınma için bunun yakalanmasının önemine vurgu yaptı.

Ekonomik politikaların önemine işaret eden Toros, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bu konuşmasını muhalefet olarak değil destek amaçlı alacağından emin olduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, bugün belirlenen asgari ücrete değinerek, brüt veya net açıklanmasının doğru olmadığını, emekçilerin kandırılmasına izin vermeyeceğini kaydetti, yasal olarak giriş tarihlerine göre çalışanların alacağı asgari ücretin netinde farklılık yaşanabileceğini kaydetti.

Barçın, alım gücü kaybı beklenmeden alım gücü korunarak asgari ücretin ve hayat pahalılığı artışının belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, halkın alım gücünün korunması, ayrıca vergi dilimlerinin ve gelir kalemlerinin açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Barçın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 13. Maaşlara yönelik açıklamasının “yanlış ve algı yönetimi” olduğunu ifade ederek, eleştirilerde bulundu, hükümete haksızlık yapıldığını, öz kaynaklarla ödeme yapıldığını kaydetti.

Ekonomi Bakanlığı bütçesini irdeleyen Barçın, üreticinin korunması gerektiğini, belirli bir kar marjı belirlenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

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03/01/2023 15:53