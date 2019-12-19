Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülüyor

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe maratonu sürüyor.

Genel Kurul bugün ilk olarak 87 milyon 987 bin 600 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini ele almaya başladı.

Taçoy: "Bu yıl 5 bin 324 iş yeri denetimi yapıldı"

Bütçeyle ilgili ilk sözü Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy almak istedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yerinden söz alarak, bunun usule uygun olmadığı itirazında bulunması üzerine Taçoy, İçtüzük’te bunu engelleyen bir madde olmadığına işaret etti. Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre’nin konuşmanın İçtüzüğe uygun olduğunu dile getirmesinden sonra konuşmasına devam eden Taçoy, Şirketler Yasası değişikliği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uluslararası şirketlerle ilgili yasanın bir an önce değişmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Taçoy, bu alandaki sorunların tespit edilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Serbest bölgelerde bulunan şirketlerin yaptığı işlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağı konusunda da çalışmalar olduğunu dile getiren Taçoy, bu alandaki en önemli sorunlardan birinin, bu şirketlerin ne iş yaptığının bilinememesi olduğunu kaydetti. Taçoy, 2020 içinde bu gibi alanlara yoğunlaşacaklarını anlattı.

"Metroloji Yasası çok kısa süre içinde hayata geçecek"

Ticaret Dairesi’nin denetimlerine değinen Taçoy, bu yıl 5 bin 324 işyeri denetimi yapıldığını ifade etti. Tüketiciler ile satıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkları çözümlemek üzere kurulan Mal ve Hizmetler Hakem Heyetinin çalışmalarına değinen Taçoy, Metroloji Yasası’nın çok kısa süre içinde hayata geçeceğini de söyledi.

Ürün Güvenliği Yasası konusundaki çalışmalara da değinen Taçoy, İstatistik Dairesi’nin raporlar hazırlamaya devam ettiğini kaydetti. Dış ticarette teşviklerin ödenmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten Taçoy, ithalatçı ve ihracatçıların online belgelerini alabilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

"Teknoparklar, ve ar-ge konusunda tüm çalışmalar tamamlandı"

Sanayi bölgeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Taçoy hem teknoparklar, hem de ar-ge konusunda tüm çalışmaların tamamlandığını dile getirdi.

Start-up kültürünün desteklenmesi için bir proje hazırlandığını belirten Taçoy, küresel yazılım firmalarının ülkeye çekilmesine ilişkin çalışmaları da olduğunu anlattı.

Fuar alanının yenilenmesi, buraya tiyatro ve sergi salonları ile park yerleri eklenmesinin planlandığını anlatan Taçoy, Vizyon 2035 kapsamında birçok toplantı yapıldığını dile getirdi. Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın öngörü ve planlama çalışmalarının önemine işaret etti.

Maliye ile mahsuplaşmayı bitirdiklerini söyleyen Taçoy, gerekli yasaların geçmesinden sonra geriye yapılacak ufak bir kısım kaldığını anlattı.

60 megavatlık terminal için ihaleye çıkılacağını dile getiren Taçoy, akaryakıt tahlillerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini de anlattı. Taçoy, güneş enerjisi yatırımının da bugünlerde gerçekleşeceğini belirtti.

Türkiye ile yaptıkları görüşmelere de değinen Taçoy, çevre dostu enerji için enterkonnekte yatırımının mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Taçoy, eğer KKTC tarafı isterse Türkiye’nin bu konuda adım atmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ülkeye akaryakıt getiren şirketlere yapılan denetimlerden bahseden Taçoy otomasyonun 2020 yılında tamamlanacağını belirtti.

19/12/2019 14:32