Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi onaylandı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi 169 Milyon 755 Bin 900 Türk Lirası olarak oy çokluğu ile onaylandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bakanlık bütçesine yönelik söz alıp görüş ortaya koyan tüm milletvekillerine teşekkür ederek, gerekli notları aldığını ve icraatlarında değerlendireceğini söyledi.

Atun, sanayi bölgelerine yönelik görüşleri dinlediğini, yeni kurulacak sanayi bölgelerini daha düzenli kurmak için çalışma başlattıklarını, çöp toplamanın belediye sorumluluğunda olduğunu anlattı.

Döviz artışı ile enflasyonun yükseldiğini, dünya piyasasında taşımacılık alanındaki fiyat artışının da fiyatlara yansıdığını, bunun sorumluluğunun sadece seçim için kurulan hükümete yüklenmesinin doğru olmayacağını ifade eden Atun, milletvekillerinin bakanlık ile ilgili ortaya koyduğu görüşleri değerlendirdi, döviz kuru sabitlemesi gibi taleplerin üzerinde çalışma yapıldığını ve Başbakan’ın bunları açıklayacağını söyledi.

Atun, Türkiye ile ticaretin tam olarak Türk Lirası ile yapılması için gerekli çalışmaların çok süratli bir şekilde yapacaklarını ifade ederek, bu konuyu Türkiye’ye yapacakları ziyarette konuşacaklarını kaydetti.

Kalkınma Bankası’nın tekrardan yapılandırılması için gerekli girişimleri yaptıklarını ve seçim sonrası gelecek hükümete bu çalışmaları bırakacaklarını ifade eden Atun, Türkiye ile imzalanacak ekonomik anlaşmada çok güçlü yapısal planlamalar yapılması gerektiğine işaret etti.

Alım garantili üretimin ülke için büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Atun, bu konuda emek harcayan herkese teşekkür etti. Atun, ekonomiye yönelik alınabilecek kısa vadeli kararların yakın zamanda açıklanacağını ifade ederek, ekonomi ve ticaret alanında tüm ilgili tarafların bir çatı altında birlikte çalışmasıyla olabileceğini belirtti.

Enerji konusuna da değinen Atun, elektrik kurumunun herhangi bir alım garantisi vermeyeceğini, Kıb-Tek’in düşük karbon stratejisiyle 2030 yılı hedefine yürüyeceğini, çevreci sürdürülebilir arz güvenliği içinde üretimin sağlanacağını söyledi.

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23/11/2021 20:26