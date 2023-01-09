Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaş sebze-meyve “toptan” satış fiyatlarını açıkladı
09/01/2023
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, EK: E.T.(K-I)674-2019 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komitenin, haftanın 3 günü “toptan” satış fiyatlarını duyuracağını belirtti.
Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bununla birlikte çok yakında hayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapıldığı ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgi edinebileceği ifade edildi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yeni bir “toptan” satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatların geçerli olacağını hatırlattı.
Bakanlık, tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat 2023 itibarıyla sebze ve meyvede toptan satış fiyatları şöyle:
09 OCAK 2023 TARİHİNDE TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE TOPTAN SATIŞ FİYATLARI.
|
E.T. (K-I)674-2019 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE SATIŞ FİYATLARI TABLOSU
|
ÜRÜNLERİN İSİMLERİ
|
BİRİM FİYATI (TL)
|
|
ÜRÜNLERİN İSİMLERİ
|
BİRİM FİYATI (TL)
|
AVAKADO
|
18.00
|
|
MANDARİN NOVA
|
|
BAKLA
|
50.00
|
|
MANDARİNKLEMENTİN
|
11.00
|
BEZELYE
|
50.00
|
|
MANDARİN YERLİ
|
|
BİBER ACI KIRMIZI
|
70.00
|
|
MARUL DÜZ
|
7.00
|
BİBER ACI YEŞİL
|
60.00
|
|
MARUL KIVIRCIK
|
8.00
|
BİBER ÇARLİ SARI
|
30.00
|
|
MARUL LOROLOSO KA
|
6.00
|
BİBER ÇARLİ YEŞİL
|
30.00
|
|
MARUL LOROLOSO YE
|
6.00
|
BİBER DOLMA
|
30.00
|
|
MAYDONOZ
|
4.00
|
BİBER KAPYA
|
38.00
|
|
NANE
|
7.00
|
|
|
|
NAR
|
20.00
|
BROKOLİ
|
16.00
|
|
MUZ YERLİ
|
25.00
|
*ÇİÇEK
|
8.00
|
|
PANCAR
|
17.00
|
ÇİLEK Kl.
|
80.00
|
|
PATATES TAZE
|
11.00
|
ÇİLEK Pk.
|
27.00
|
|
PATLICAN KIR.SERA
|
30.00
|
DERE OTU
|
6.00
|
|
PATLICAN SİY..SERA
|
25.00
|
DOMATES CHERİ
|
30.00
|
|
PATLICAN TOPAK..SERA
|
25.00
|
DOMATES SERA
|
15.00
|
|
PAMOLO
|
11.00
|
ENGİNAR
|
11.00
|
|
PAZI
|
5.00
|
FASULYE AYŞE
|
38.00
|
|
PORTAKAL ŞEKER
|
11.00
|
FASULYE BARBUN
|
45.00
|
|
PORTAKAL VAŞİNTON
|
11.00
|
FASULYE TAZE SERA
|
38.00
|
|
PORTAKAL YAFA
|
11.00
|
FASULYE SARI
|
45.00
|
|
PRATSA
|
7.00
|
GOLYANDRO
|
6.00
|
|
ROKKA
|
4.00
|
GÖMEÇ.
|
6.00
|
|
SALATALIK
|
15.00
|
GREYFURT
|
11.00
|
|
|
|
GULUMRA
|
7.00
|
|
SARIMSAK TAZE BAŞ
|
5.50
|
HAVUÇ
|
13.00
|
|
SARIMSAK İRİ
|
8.00
|
ISPANAK
|
5.00
|
|
|
|
KABAK
|
13.00
|
|
SARMA BEYAZ
|
11.00
|
KEREVİZ
|
11.00
|
|
SARMA MOR
|
17.00
|
KOLAKAS
|
25.00
|
|
SEMİZ OTU
|
8.00
|
LİMON
|
5.50
|
|
SOĞAN
|
|
LUVANA
|
7.00
|
|
SOĞAN TAZE
|
7.00
|
|
|
|
TERE OTU
|
6.00
|
|
|
|
TURP
|
5.50