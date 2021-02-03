Ekonomi ve sağlıkta kararlar açıklanacak

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03/02/2021

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Ekonomi ve sağlıkta kararlar açıklanacak

Başbakan Ersan Saner,koronavirüs salgın sürecinde ülke ekonomisi için hazırlanan paketi ve dün gerçekleştirilen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında alınan kararları bugün Başbakanlık’ta saat 14.00’te düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağı 5 ilçede (Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke) bugün gece yarısı sona erecek. Artış gösteren vakalar nedeniyle bu sürenin uzatılması beklenirken, kapalı olan sektörler için ekonomik destek verilmesi bekleniyor. 

03/02/2021 08:25
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