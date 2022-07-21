Ekonomide kritik hafta: Faiz kararı bugün açıklanıyor

Merkez bankalarının faiz kararları için gözler bu haftaya çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 7'nci faiz kararını saat 14'te açıklayacak. Küresel tarafta ise Avrupa Merkez Bankası'nın faizi belirleyeceği toplantı var.

Bu hafta ekonomiler kritik faiz kararlarına odaklandı.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Gözler Para Politikası Kurulu'nun yılın 7'nci toplantısında...

Kurul geride kalan 6 ayda faiz oranında değişikliğe gitmedi. Ekonomistler bu toplantıda da politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasını bekliyor.

Avrupa'nın faiz kararı da bugün belli olacak

Küresel tarafta ise bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek.

Euro'nun Dolar karşısında değer kaybı sürerken, politika faizinin 25 ya da 50 baz puan artırılması tartışılacak.

FED faiz kararını 27 Temmuz'da açıklayacak

ABD Merkez Bankası FED ise, 27 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak.

41 yılın en yüksek enflasyon rakamının ardından alınacak faiz kararını piyasalar yakından takip ediyor.

Beklenti Fed'in enflasyonu dizginlemek için faizi 75 ya da 100 puan artıracağı yönünde

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21/07/2022 11:05