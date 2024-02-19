Ekonomik çalışma: Alternatif Tütün Ürünlerinin İsveç'te ekonomiye ve toplum sağlığına etkileri

Rey Juan Carlos Üniversitesi (Madrid, İspanya) İşletme Ekonomisi, Uygulamalı Ekonomi ve Ekonomi Temelleri Analizi Bölümü Profesörleri Fernando Pinto Hernandez ve Maria Jesus Delgado Rodriguez, "Avrupa'da Riski Azaltılmış Yeni Tütün Ürünlerine İlişkin Vergi Planlaması: Kamu Politikaları için Değerlendirme ve Çıkarımlar" başlıklı bir makale yayımladı. Avrupa'da tütün ürünlerine uygulanan düzenlemelerin en uygun şekilde belirlenmesine yönelik temel bir protokol oluşturmayı amaçlayan çalışmada, hızla büyüyen riski azaltılmış alternatiflerin sağlık sistemi ve tüketiciler üzerindeki ekonomik ve sağlık etkileri analiz edildi. Çalışma, İsveç'in alternatif ürünleri uzun süredir benimsemiş bir ülke olarak sağlık sistemi ve halk sağlığı üzerinde elde ettiği kazanımları da ortaya koydu.

Çalışmada sigaraya oranla daha az zararlı alternatifleri teşvik eden zarar azaltma stratejilerinin potansiyel faydalarını vurgulayan araştırmacılar; zararla orantılı düzenlemelerin, sigara içenleri alternatif ürünlere geçmeye teşvik edebileceğini ve sigara kaynaklı sağlık sorunlarının ekonomi üzerindeki yükünü azaltabileceğini öne sürüyor.

Daha iyi alternatifler, daha iyi sağlık sistemi

Makale, sigaraya göre bilimsel çalışmalarla desteklenen daha az zararlı alternatiflerin halk sağlığı üzerindeki potansiyelini vurguluyor. Yazarlar, alternatif ürünlerin sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltma potansiyeline sahip olduğunu belirtirken özellikle snus'un zarar azaltmında bir seçenek olarak kullanılmasının sigaraya bağlı hastalıkları ve buna bağlı sağlık harcamalarını önemli ölçüde azaltan İsveç'e dikkat çekiyor. Araştırmacılar çalışmada İsveç'teki snus deneyimine odaklansa da araştırma sonuçlarının, zarar azaltma yaklaşımını benimseyen ve alternatif tütün ürünlerine risk profili ile orantılı düzenlemeler uygulamasını değerlendiren diğer ülkeler için de geçerli olduğunu gösteriyor.

Isıtılan tütün ürünleri, e-sigaraya göre genel nüfus üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip

Isıtılan tütün ürünleri ile e-sigaralar arasındaki farklara dikkat çeken araştırmaya göre, yeni kullanıcıların ısıtılan tütün ürünlerine başlama oranı neredeyse sıfırken, buna karşılık e-sigara kategorisinde daha yüksek bir başlama oranı söz konusu. Profesör Hernandez ve Rodriguez, ısıtılan tütün ürünlerinin genel nüfus üzerinde daha az sağlık riski oluşturabileceğini, dolayısıyla potansiyel olarak daha olumlu etki edebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Pinto Hernández, F.; Delgado Rodríguez, M.J. Avrupa'da Riski Azaltılmış Yeni Tütün Ürünlerine İlişkin Vergi Planlaması: Kamu Politikaları için Değerlendirme ve Çıkarımlar. 2023. https://doi.org/10.3390/land12101827