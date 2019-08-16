“Ekonomik kriz ruh sağlığını bozuyor”



Gülten Özyakup Sezgin

Aile ve Evlilik Danışmanı Uzman Sosyolog Nihal Salman, ekonomik krizlerin evlilikler üzerinde de sıkıntı yarattığını ifade ederek bu krizlerin evlilikleri de bitirdiğini belirtti. Ekonomik zorlukların toplumun psikolojisi noktasında da çöküşe neden olduğunu kaydeden Salman, bunlarla baş edebilmek adına devletin üzerine ciddi sorumluluk bindiğini söyledi.

Aile ve Evlilik Danışmanı Uzman Sosyolog Nihal Salman, Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtladı.

Küresel ekonomik krizin sosyal yaşam üzerindeki etkileri nelerdir?

Ekonomik krizin sosyal yaşam üzerinde çok farklı etkileri vardır. Ekonomik krizin en büyük etkisi aile kurumunadır. Boşanma oranlarında artış görürüz her ekonomik kriz boşanma oranlarında artışlara sebep olmaktadır. Aynı zamanda evlenmelerinde azalmasına sebep olmaktadır. Ekonomik krizler gençler üzerinde pek çok olumsuz etkiye sebep olmakta bu da evlenme oranlarında azalmalara sebep olmaktadır.

Bunun yanında maalesef ekonomik krizler sonucunda intihar vakalarında da artış gözlendiğini görürüz. Ekonomik krizlerin İnsanların ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını gözlemlemekteyiz bu olumsuz etkilerle baş edebilmek için devletin üzerine büyük bir görev düşmektedir ekonomik krizler döneminde işsizlik oranlarında artış söz konusu olur. Bunlar da dediğimiz gibi bireyin ruh sağlığında ruh sağlığı sıkıntısı yaşayan bireylerin daha fazla daha fazla karşılaşırız.

Ekonomik krizden dolayı alım gücünün zayıflaması ile insanlarda oluşan stresle nasıl mücadele edilebilir?

Ekonomik krizler sonucu her toplumda toplumsal stresler yaşanmaktadır. Bireylerin yaşadığı stresler ruh sağlığında sıkıntılar olan bireyleri tetiklemektedir. Yani ekonomik krizler toplumda ruh sağlığı sorunlarına da sebep olabilmektedir. Bu sorunların aşılması devletin sorumluluğundadır. Ekonomik krizler sonrasında toplumsal huzuru korumak adına devletin yapabileceği bazı düzenlemeleri şöyle sıralayabiliriz: