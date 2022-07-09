Ekonomik krizin vurduğu Sri Lanka'da binlerce kişi Devlet Başkanlığı konutuna yürüdü!

Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle boğuşurken ülkede akaryakıt, ilaç ve temel gıda maddelerine erişimde büyük sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Ülke ekonomisinin tamamen çöktüğü yetkililer tarafında itiraf edilirken öfkeli haklın devlet başkanlığı konutuna yürüdüğü ve büyük bir protesto gösterisi düzenlediği bildirildi. Ülkeden gelen fotoğraf ve videolar yaşananları tüm çıplaklığıyla ortaya koyarken görenleri şaşkına çevirdi.

Sri Lanka’da devam eden protestolarda binlerce vatandaş cumhurbaşkanının Colombo'daki konutunu bastı. Göstericilerin, güvenliği için bilinmeyen bir yere nakledilen Gotabaya Rajapaksa'ya karşı sloganlar attığı bildiriliyor.

Sri Lanka'nın ticari başkenti Colombo'da binlerce protestocu, bu yıl krizden etkilenen ülkedeki en büyük hükümet karşıtı yürüyüşlerden birinde cumhurbaşkanının resmi konutunu bastı. Yerel TV haberlerinden NewsFirst kanalının video görüntülerine göre, Sri Lanka bayrakları ve kaskları tutan bazı protestocular başkanın konutuna girdi.

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09/07/2022 15:16