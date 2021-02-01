Ekonomik Kurul Toplantısı başladı

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01/02/2021

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Ekonomik Kurul Toplantısı başladı

Ekonomik Kurul toplantısı Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla Başbakanlıkta gerçekleştiriliyor. Bürokratlarla, ekonomik örgüt temsilcilerinin katıldığı toplantıda, pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunların aşılabilmesine yönelik ekonomik destek paketleri görüşülecek

Toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcileri ve bürokratlar katılıyor

01/02/2021 13:42
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TAGS: Ekonomik Kurul Toplantısı
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