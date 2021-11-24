Ekonomik önlemler paketi açıklandı

Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu, olumsuz ekonomik gelişmelere ilişkin hükümetin alacağı önlemleri Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Pandeminin sıkıntılarının yanında son günlerde dövizdeki yükselişin halkı sıkıntıya soktuğuna dikkat çeken Sucuoğlu, Bankalar Birliği, Merkez Bankası, YAGA, ekonomi ve maliye bakanlıkları ile birlikte toplantı yaptıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, "150 Milyon TL’lik kredi paketi", "döviz kiralarında kur sabitleme", "kredi kartlarında faiz indirimi" ve "kredilerde yapılandırma" ile ilgili 4 maddelik bir açılımı uygun gördüklerini açıkladı.

İşte maddeler

1- 110-150 milyonluk kredi portföyü hazırlandı. Azami 100 bin TL kredi olacak. Kredi, küçük esnaf ve sanatkarlara verilecek. 1500 işletmeye verilecek. 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuru kabul edilecek. Kredi TL cinsinden olacak. İlk 6 ay ödemesiz olacak kredi 36 ay ödemeli olacak. Kredilerde yüzde 13 sabit faizle kullandırılacak. Faiz dışında komisyon, pul parası ve benzeri masraf alamayacak.

2- Dövizle yapılacak kira stopajı yüzde 13’ten yüzde 16’ya çıkacak, TL ile sözleşmeler teşvik edilecek. Gayrimenkul kiralamalarında 3 ay süreyle kur sabitlemesine gidilecek. Dolar 10 TL, Euro 11 TL, Sterlin 12 TL kuru uygulanacak.

3- Kredi kartı faizleri yüzde 2.6’dan yüzde 1.5’a indirilecek. 2022 Mart sonuna kadar gecikme faizi uygulanmayacak.Dövizle alınan krediler yeniden yapılandırılacak. Yasa gücündeki kararname 31 Mart’a kadar uzatılacak. 3 ay sonunda gerekli görülürse yeniden değerlendirme yapılacak.

4- Devlet emlak kiralarında da kur sabitlemesine gidilecek. Dolar 10 TL, Euro 11 TL, Sterlin 12 TL kuru uygulanacak.

Faiz Sucuoğlu ayrıca temel gıda maddeleri konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İndirim veya kabul edilebilir seviyede tutabilme konusunda çaba sarf ediyoruz. Özellikle ekmek konusunda çalışma yapıyoruz. Lüks tüketim maddelerinde örneğin sigarada düzenleme olabilir” şeklinde konuştu.

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24/11/2021 16:50