Ekonomik Örgütler eyleme gidiyor

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10/05/2021

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Ekonomik Örgütler eyleme gidiyor

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Metehan Kara Kapısı’nda, 11 Mayıs Salı (yarın) günü, saat 10.00’da eylem yapacak.

EÖP, Avrupa Birliği’nden (AB) ada geneli için gönderilen Covid-19 aşılarının dağılımının nüfus oranına göre adil bir şekilde yapılmadığı gerekçesiyle düzenlenecek olan eylem, pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

EÖP üyeleri Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden (KITOB) toplam 40 kişinin gerçekleştireceği pankartlı eylemde, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde konuşma yapılacak.

10/05/2021 11:34
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TAGS: Ekonomik Örgütler, eylem
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