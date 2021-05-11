Ekonomik Örgütler Platformu: AB, aşı adaletsizliğine göz yumma

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Avrupa Birliği’nden (AB) Kıbrıs için gönderilen Covid-19 aşılarının dağılımının nüfus oranına göre adil bir şekilde yapılmadığı gerekçesiyle Metehan Sınır Kapısında eylem yaptı.

Eyleme, EÖP üyeleri Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) katıldı.

Eylemde platform adına Türkçe ve İngilizce ortak basın açıklaması yapıldı.

Açılamada, aşıya erişimin insan hakkı olması açısından önemine değinilirken, AB'nin Kıbrıs'a sağladığı aşılardan Kıbrıslı Türklere aktarılması gereken miktarın verilmediğine dikkat çekildi.

AB'nin Kıbrıs'a 482 bin 965 doz aşı gönderdiği ve nüfusa oranla kuzeye 100 bin dozun üzerinde aşı verilmesi gerektiğinden bahsedilerek, buna karşın 30 bin 50 doz aşının Kuzey Kıbrıs'a ulaştırıldığına vurgu yapıldı.

Kuzey Kıbrıs'a verilen aşı oranının yüzde 6.2 olduğuna dikkat çekildi.

Aşılanmanın ekonomik getirilerine de vurgu yapılan açıklamada aşı dağıtımındaki adaletsizliğin hemen düzeltilmesi talep edilerek "Güneyden ve AB'den yetkililer AB vatandaşlığımızı unutmuş görünmekte" denildi.

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11/05/2021 11:04