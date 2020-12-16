Ekonomik Örgütler Platformu: Elzem yasalara önem verin…

Ekonomik Örgütler Platformu'ndan yapılan açıklamada, hükümetin yeni bürokrat atamaları ile zaman kaybetmemesi istenirken, Seçim Yasası, Yurttaşlık Yasası ve Yerel Yönetimler Yasası gibi elzem yasaların çıkarılması gerektiği kaydedildi.

Ekonomik Örgütler Platformu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin içinden geçtiği zor koşullar nedeniyle zorunlu olmadıkça bürokrat değişimi yapılmaması gerektiğinin altı çizildi. Hükümetin, yeni bürokrat atamaları ile zaman kaybetmemesi; bugüne kadar sağlanan birikimin heba edilmesine fırsat vermemesinin üzerinde önemle durulması gereken bir husus olduğu belirtilen açıklamada, Seçim Yasası, Yurttaşlık Yasası ve Yerel Yönetimler Yasası gibi çıkarılması elzem yasaların bütün siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının anlayış birliği ile çıkarılması gerektiği bildirildi.

Ekonomik Örgütler Platformu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Uzun süren hükümetsizlik döneminin yeni bir hükümet kurulmasıyla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılamış bulunan Ekonomik Örgütler Platformu, hükümet programı ile ilgili çalışma ve demeçleri de yakından takip etmektedir.

Yeni hükümet programında, Covid-19 salgını nedeniyle daralan ekonomiyi canlandırma hedefine vurgu yapılması olumlu bir gelişme ve yaklaşım olarak karşılanmıştır. Gerçekten bugün, karşımızda duran en önemli sorun daralan ekonomiyi canlandırmaktır. Unutmamak gerekir ki salgın tehlikesinin atlatılmasından sonra da ekonomiyi canlandırmak için ciddi tedbirler alınmasına gerek duyulacağı ve bu konuda şimdiden yapılması gereken hazırlık çalışmaları olduğudur. Hükümetin bu konudaki vurgusu yerindedir ve muhalefet ile sivil toplum örgütleri tarafından desteklenmeyi hak etmektedir.

Yeni hükümet programında pek çok farklı alanda yapılması gereken işler sıralanmış olmakla birlikte, bunların hükümetin dikkatini dağıtmaması ve salgın ile salgın ekonomisi üzerine yoğunlaşılması gerektiğinin altını çizmek isteriz. Hükümetsiz geçen günlerin yarattığı tahribatı gidermek zorunda olduğumuz dikkate alınarak yeni hükümetin zorunlu olmadıkça bürokrat değişimi yapmaması gerektiğinin de altını özenle çizmek istiyoruz. Hükümetin, yeni bürokrat atamaları ile zaman kaybetmemesi; bugüne kadar sağlanan birikimin heba edilmesine fırsat vermemesi, üzerinde önemle durulması gereken bir husustur.

Hükümet, ülkeyi Ekim-2021’de seçime götürme hedefi koyduğuna göre Seçim Yasası, Yurttaşlık Yasası ve Yerel Yönetimler Yasası gibi çıkarılması elzem yasaların bütük siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının anlayış birliği ile çıkarılması, toplumsal birliğin sağlanması ve yeni seçimlerin siyasi görüşlerin adil yarışına sahne olabilmesi bakımından önem taşıyacaktır.

Ekonomik Örgütler Platformu, yeni hükümetimizin çalışmalarına her aşamada katkı koymaya ve icraatlarının takipçisi olmaya devam edecektir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

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16/12/2020 18:37