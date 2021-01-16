Ekonomik Örgütler Platformu: Kapanacaksak, kapanalım

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), bugün yazılı açıklama yaparak Covid-19 pandemisi tedbirlerinin zamanında alınmadığını ya da alınan ama denetimi yapılmadığı için uygulanmayan kararlar nedeni ile "Kapancaksak, kapanalım" ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik Örgütler Platformu tarafından yapılan açıklamada "pandemi ile mücadeleyi zamanında alınmayan, ya da alınan ama denetimi yapılmadığı için uygulanmayan kararlar nedeniyle kapanacaksak, kapanalım." denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

• Eğer, sağlık alt yapımız çökmek üzereyse hemen kapanalım.

• Hastanemizde yoğun bakımlar doluysa, kullanılacak ventilatör cihazı kalmamışsa kapanalım.

• Doktor ve hemşirelerimiz yetersiz kalmışsa kapanalım…

• Hükümet, mali olarak sektörlerin zararını karşılayabilecekse, kapanalım.

• Kira desteği yapabilecekse, kapanalım.

• Hükümet, bankaların her türlü taksit, kredi, borç ödemelerini öteleyebilecekse, kapanalım.

• İşletmeler faiz yükü altında ezilmeyecekse, kapanalım.

• Çalışanın maaşı devlet tarafından desteklenecekse kapanalım.

• Hükümet, tüm kurumları ile “biz denetim gücümüzü kaybettik, baş edemiyoruz derse kapanalım.

Bu yükü hep beraber omuzlayacaksak, kapanalım.

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16/01/2021 13:46