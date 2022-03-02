Ekonomik Örgütler Platformu: KKTC ekonomisi tam olarak çökmek üzeredir

Ekonomik Örgütler Platformu’ndan (EÖP) elektrik zammına ilişkin yazılı bir açıklama yapılarak, tepki gösterildi.

Platform’dan yapılan açıklamada, “Yeni hükümetin güven oyu bile almadan elektrik fiyatlarına yaptığı zam, hane halkının geçiminden mal ve hizmet üretimine kadar yaşamın her alanına yeni ve katlanılamaz zorluklar getirecektir. Bu zammın etkisinin, Covid-19 salgını ve döviz kurlarının yükselişinden daha yıkıcı olacağı aşikardır” denildi.

Açıklamada, “Yeni elektrik fiyatları ile fabrikaları çalıştırmanın, otelleri açık tutmanın, ticaret yapmanın ve inşaatta elektrik kullanmanın mümkün olmayacağı ortadadır. Bu elektrik fiyatları ile mal ve hizmet üretimi yapmak mümkün olmadığı gibi gıda ürünlerini depolamak ve uygun koşullarla tüketicinin hizmetine sunmak da zorlaşacak ve bütün bunlar piyasaya korkunç bir pahalılık olarak yansıyacak, insanlarımızın evlerini geçindirmesi imkansız hale gelecektir. Elektrik fiyatlarında yaşanan bu beklenmeyen artış, özel sektör işletmelerinin kapanmasına neden olacağı gibi kamu gelirlerini de etkileyecek ve ciddi oranda düşürecektir” ifadelerine yer verildi.

PLATFORM, YARIN SUCUOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Platform’un açıklamasının devamında ise şunlara işaret edildi:

“KKTC ekonomisinin elektrik fiyatlarına getirilen bu büyük artışın üstesinden gelemeyeceği açıktır. Bu artış bir zorunluluk haline gelmişse, KKTC ekonomisi bir çöküşün eşiğinde demektir ve kamu maliyesi başta olmak üzere ekonomik hayatı etkileyen bütün unsurların yeniden değerlendirilerek yeni bir ekonomik denge oluşturulması için köklü tedbirler alınması gerekecektir.

Günübirlik, idare-i maslahatçı kararların bizi getirdiği aşama işte budur: KKTC ekonomisi tam olarak çökmek üzeredir. Özel sektör temelli ve pazarda karşılık bulacak mal veya hizmet üretimine dayalı yeniden yapılanma kaçınılmazdır. Yaşadığımız yıkımı palyatif tedbirlerle aşmak mümkün değildir."

Ekonomik Örgütler Platformu, yarın Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu ile yapılacak görüşmede bu görüşleri ifade ederek etkili bir yeniden yapılanmaya olan ihtiyacı dile getirecek ve köklü tedbirler talep edecektir.”

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02/03/2022 11:56