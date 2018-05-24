HABER KIBRIS

“Ekonomik Örgütler Platformu” Yeniden Yapılandırılıyor

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24/05/2018

“Ekonomik Örgütler Platformu” Yeniden Yapılandırılıyor
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Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları ile İnşaat Müteahhitleri ve Otelciler Birlikleri, “Ekonomik Örgütler Platformu”nun yeniden yapılandırılmasına, ekonomik yaşamla ilgili sürece müdahil olmasına karar verdi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin başkanları geçtiğimiz Cuma günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan toplanarak Ekonomik Örgütler Platformu’nun yeniden yapılandırılması ve çalışmalarına etkinlik kazandırılması kararı aldı.
Ticaret Odası’ndan verilen bilgiye göre, alınan karar kapsamında toplumda önemli roller üstlenen diğer örgütlerle de iletişime geçilecek, işbirliği yapılacak.

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TAGS: Ekonomik Örgütler Platformu, Ticaret Odası, ekonomi, Kıbrıs, haber
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