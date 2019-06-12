Ekonomik Örgütler Platformu'ndan açıklama

Ekonomik Örgütler Platformu gaz arama faaliyetleri ile ilgili açıklamada bulundu

Merkezinde Kıbrıs adasının yer aldığı Doğu Akdeniz'deki keşfedilmiş ve keşfedilmemiş doğal gaz kaynakları ile ilgili gelişmeler tarafımızdan büyük bir endişe ile izlenmektedir.

Bölgemizin sahip olduğu düşünülen doğal gaz kaynaklarının bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine ve Kıbrıs sorununun çözümlenmesine yardımcı olması düşünülürken tam tersi bir yönde yaşanan gelişmelerle gerginliklere neden olması hepimizi düşündürmelidir. Bu olumsuz gelişmenin başlıca nedeni, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk tarafının ısrarlı “ortak yönetim” önerisine karşılık bu kaynakları tek yanlı olarak geliştirme girişimleridir.

Kıbrıslı Türklerin de adaya ait doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıslı Rumlar kadar hakkı vardır ve bu kaynakların ekonomik anlamda kullanılması, mutlaka her iki tarafa menfaat sağlayacak şekilde; Kıbrıs sorununa, bölge ve dünya barışına katkı koyacak şekilde değerlendirilmelidir.

Bu durumda yapılması gereken, kaynak arama ve çıkarma faaliyetlerine ara vermek ve uzlaşma çabalarını hızlandırmaktır. Saptanan kaynaklar, ancak uzlaşma halinde ekonomik bir faydaya dönüştürülebilir. Bu kaynaklar bir çatışma vesilesi değil “uzlaşma ve işbirliği ödülü” olarak düşünülmelidir.

Örgütlerimiz, Türkiye’nin bölgede yaptığı arama faaliyetlerini desteklerken; bölgemizdeki gelişmeleri endişe ile izlemekte ve bu gelişmelerin Kıbrıs başta olmak üzere Doğu Akdeniz’de gerginliği ciddi oranda artırdığına da özel olarak dikkat çekmektedirler.

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği