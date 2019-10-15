Ekonomik Örgütler Platformu’ndan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Ekonomik Örgütler Platformu’nun Türkiye’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin imzası ile yayınlanan açıklamada harekata destek verildiği belirtildi. Ekonomik Örgütler Platformu’nun açıklaması şöyle:

Bölgemizde uzun yıllardan beri devam eden çatışmalar ve bu çatışmalardan beslenen terör örgütleri, bölgesel işbirliği ve istikrarı olumsuz şekilde etkilemekte ve ekonomik ve sosyal sorunların da çözümsüz kalmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin böylesi bir ortamda büyük bir sorumluluk üstlenerek başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın bölgesel işbirliği ve istikrarın tesisine yardımcı olacağına ve Türkiye için önemli bir tehdit olarak ortaya çıkan sınır güvenliğini sağlayacağına inanıyoruz. Bu harekatın başarıyla ve en az zayiat ile sonuçlanması en içten dileğimizdir.

Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkının tarihsel geçmişi ve geleceğine hiçbir kuvvetin zarar veremeyeceğine inancımız tamdır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

15/10/2019 17:56