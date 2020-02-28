Ekonomik Örgütler Platformu’ndan İdlib Açıklaması

Ekonomik Örgütler Platformu İdlib'te yaşanan saldırı sonrası açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen insani amaçlarla bulunduğu İdlib'de uğradığı saldırıları şiddetle kınıyoruz. İnsanlık görevini yerine getirirken hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ulusumuza başsağlığı dileriz. Tüm medeni dünyayı, insanlık mücadelesinde Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermeye çağırıyoruz.''

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

28/02/2020 22:47