Ekonomik Örgütler Platformu’ndan İşverenler Sendikası’na çağrı!

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), 13 Eylül Cuma günü gerçekleşen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı hakkında bir açıklama yaptı. Toplantıda Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası tarafından, komisyonun çalışması için gerekli istatistiki veri ve bilgilerin hazır olmadığı belirtilerek herhangi bir çalışma yapılmayacağı ifade edildi. EÖP, bu durumun Asgari Ücret Yasası'nın gerekliliklerine uygun olmadığını ve sadece enflasyon ve hayat pahalılığı genel seyrine bakarak yapılan bir değerlendirmenin doğru olmayacağını vurguladı. Ayrıca, EÖP, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan tüm verilerin hazır hale getirilmesi ve ekonominin genel seyrinin dikkate alınarak daha kapsamlı bir şekilde konuya yaklaşılması çağrısında bulundu.

Ekonomik Örgütler Platformu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) olarak 13 Eylül Cuma günü gerçekleşen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı hakkında kamuoyunu doğru zeminde bilgilendirme gerekliliği doğmuştur.

Bilindiği üzere dün KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2024 yılının 3’üncü asgari ücretini belirlemek için Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Tarafımızı temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası tek bir temsilci ile toplantıya katılmış ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun çalışması için hiç bir istatistiki veri ve bilginin hazır bulunmadığı böylesi bir ortamda herhangi bir çalışma yapılmayacağını masada ifade etmiştir. Ayni zamanda bu bir yazı ile de önceden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmiş bulunmaktadır.

Asgari Ücret Yasasının 4’üncü Maddesinin 1’inci ve 2’inci fıkraları açıkca bu bilgi ve istatistiklerin önceden tarafların bilgisine getirilmesini ve Komisyon’un bu temelde çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Oysa uzun bir zamandır gıda kalıbı çalışmasının yanısıra, 2024 yılı için taraflara iletilmiş herhangi bir çalışma da bulunmamaktadır.

EÖP olarak tüm toplumu ilgilendiren böylesi hayati bir konuda ve mevcut zeminde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantı yapması ve el yordamı ile bir sonuca varması beklenemez.

Sadece enflasyon ve hayat pahalılığının genel seyrine bakarak kaba bir yöntemle sonuca gitmek ne işveren ne de işci kesimimin hayırına olmayacaktır. Bu ayrıca oldukça zor günlerden geçen üretici, esnaf ve ticaret insanlarımıza büyük bir haksızlıktır. Enflasyonun ve hayat pahalılığının sebebi bu kesimler değildir. Mevcut hükümetimiz maalesef hayat pahalılığını azaltmak ve enflasyonla mücadele etmek için ciddi bir kaygı içerisinde de değildir.

Nasılsa bu bedeli ödeyecek birileri vardır düşüncesi yanlıştır. Hızla yolun sonuna gelinmektedir.

Ekonomik Örgütler Platformu olarak çağrımız; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tüm verileri hazır hale getirmesi ve yasanın asıl amacı olan hem ödeyeni hem de ödeneni koruyabilecek “ekonominin genel seyrini “de dikkate alacak daha geniş bir açıdan konuya bakabilmesidir.

Son olarak vurgulamak istediğimiz; mevcut şartlarda Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun sağlıklı bir karar üretmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu cihetle,

İşverenler Sendikası’ndan 17 Eylül Salı günü çağrısı yapılan toplantıya veya başka bir toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları yapmadan katılmamasını talep ediyoruz. Bununla birlikte enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeledeki başarısızlığın tek sorumlusu ve bedel ödeyeni olarak işverenlerin gösterilmesini de üzülerek izlediğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği