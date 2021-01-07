Ekonomik Örgütler Platformu’ndan önemli açıklama

Ekonomik Örgütler Platformu bir açıklama yaparak "hükümete yardımcı olmaya hazır olduklarını, zor günleri birlik ve beraberlik içinde aşılabileceğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizi ve halkımızı da derinden etkileyen Covid-19 salgınını toplumsal potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirerek atlatabileceğimiz hepimizin malumudur.

Bu potansiyeli harekete geçirebilmek için toplum gündemini saptırmamak, gereksiz polemiklere ve suçlamalara neden olmamak; bu mücadeleyi ve salgının ortaya çıkardığı sorunları siyasi çıkarlar için istismar etmemek gerekmektedir. Halkımızın geçim sorunlarının sorumluluğunu, salgının başından beri fedakarca çalışan, sağlık sisteminin güçlendirilmesi için her türlü fedakarlığı yapan iş insanlarına yükleme ve onları “suçlu sandalyesine oturtma” çabalarının toplumu bölen ve popülizmi yücelten bir yaklaşımın ürünü olduğu açıktır ve bu çabaları hoş görmemiz mümkün değildir.

KKTC piyasasının ucuzlatılması, sadece şimdi değil, her zaman için öncelikli hedeflerimiz arasında olmuştur. Bu amaçla neler yapılması gerektiğini ise herkesten daha fazla sektörlerinin sorunlarını bilen; bunları, her fırsatta, hükümetler ve kamuoyu ile paylaşan örgütlerimiz bilmektedir. Yurttaşlarımız ise, KKTC piyasasındaki verimsizliğin başlıca kaynağının ANLAMSIZ SİYASİ ÇEKİŞMELER VE POPÜLİZM olduğunu açıkça gözlemlemekte ve bilmektedirler. Kaynaklarını verimsiz bir şekilde çarçur eden hükümetin, maaş ödeyebilmek için bütün vergi ve harçlara zam yapmak yolunu tutmuş olması ise pahalılığın kaynağının ne olduğunu yeniden ve açıkça göstermiştir.

KKTC’deki temel ihtiyaç malları piyasasında çok güçlü bir rekabet sözkonusudur ve rekabetin olduğu yerde fahiş fiyatın olamayacağını ekonomi ile az veya çok ilgilenen herkes bilmektedir.

Hükümet, halka yararı olmayacak gündemler yaratmak yerine, zamanını ve gücünü, salgın sürecinin en iyi şekilde yönetilmesine, aşı çalışmalarının en erken zamanda başlatılmasına ve ülkemizin başlıca gelir kaynakları olan turizm, yükseköğretim ve inşaat gibi sektörleri yeniden kazanmaya harcamalıdır. Hükümet, gerek piyasanın ucuzlatılması, gerekse pandemi sırasında ve sonrasında ekonomiye ivme kazandırılması gibi bir arayış içinde ise örgütlerimiz kendilerine en etkili şekilde yardımcı olacak bilgi ve deneyim birikimine sahiptir. Bu konuda hükümetimize yardımcı olmaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşır, bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde aşabileceğimizi hatırlatır, her türlü toplumsal dayanışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha duyururuz.

E K O N O M İ K Ö R G Ü T L E R P L A T F O R M U

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

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07/01/2021 17:01