Ekonomik örgütler uyarı eylemi yapacak

Ekonomik örgütler, pahalılığa karşı yarın Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne gümrüklerinde “gümrükten mal çekmeme” eylemi yapacak.

KKTO tarafından yapılan ortak açıklamaya, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, İş Kadınları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, KKTC Armatorler Birliği, KKTC Gemi ve Deniz Araçları Acenteleri Derneği, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, KKTC Özgür İş İnsanları Derneği imza koydu.

“Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan pahalılık geleceğimiz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” denilen açıklamada, pahalılığın, hayatı yaşanamaz, işletmeleri çalışamaz hale getirdiğine işaret edildi.

“Rekabet gücümüz erimiştir” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Pahalılıkla, tüm gücümüzü kullanarak mücadele etmek zorundayız. Bu, toplumsal bir görevdir. Buna karşın pahalılıkla mücadele etmek yerine hayat pahalılığının peşinden sürüklenip gidilmekte, hiçbir ciddi tedbir alınmadan pahalılığın daha da artmasına neden olunmaktadır. Bunun adı, pahalılık girdabıdır. Bu girdaptan kurtulmak zorundayız. Hükümetimize düşen görev, pahalılığın kaynaklarını kurutmaktır. Bunun için elektrik ve gaz gibi temel girdiler ile et ve süt gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları bir süre için de olsa kamu kaynakları ile sübvansiye edilerek fiyatları düşürülmelidir. Ayrıca, mali politika düzenlemeleri yapılarak kamuda tasarruf ve kayıtdışılığı önleyecek tedbirler alınmalıdır.

Bu sayede hane halkının geçimi kolaylaşacak, işletmelerimiz kaybettikleri rekabet gücüne yeniden kavuşabileceklerdir. Bizi ayakta tutacak olan, bu rekabet gücüdür. Rekabet edebildiğimiz oranda işletmelerimiz ayakta kalarak güçlenecek ve istihdam yapabilecektir.

28 Ekim Pazartesi günü, Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne gümrüklerinde gerçekleştireceğimiz gümrükten mal çekmeme eylemi ile uyarımızı daha ileri bir düzeye taşımayı amaçlıyoruz. Bu, bir uyarı eylemi olacaktır. Bu uyarı dikkate alınmazsa pahalılığın etkilerinin artarak devam edeceğini biliyoruz. Pahalılık artacak; ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geleceğiz. Pahalılık artacak; iş yerlerimizi kapatmak zorunda kalacağız. Pahalılık artacak; gençlerimizi yurtdışına göndermenin acısını yaşayacağız.

Bu uyarı eylemi bir başlangıç olacaktır. Mesajımız yerine ulaşmaz ve pahalılık girdabından kurtulmamız için gerekli adımlar atılmazsa daha ileri eylemleri gündeme getirmekten çekinmeyeceğiz.

Pahalılığa karşı mücadele etmekte kararlıyız. Hükümetimizi, bu mücadeleye öncülük etmeye davet ediyoruz. Bu mücadeleyi halkımızdan aldığımız güçle başarıya ulaştırabileceğimize inanıyoruz.”