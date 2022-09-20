Ekonomik Örgütler Platformu'ndan emirname açıklaması

Ekonomik Örgütler Platformu'ndan yapılan açıklamada “Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2” emirnamesinin yürürlükten kaldırılmasını olumlu karşıladıkları kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2” Emirnamesinin yürürlükten kaldırılması konusunda Ünal Üstel hükümetinin aldığı karar bölge ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen belirsizliğin ortadan kaldırılması açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Uzun bir süredir yaşanan tartışmalar ve buna paralel olarak gelişen hukuki süreçler nedeniyle ortaya büyük bir belirsizlik çıkmış ve bölgedeki sosyo-ekonomik gelişmeler sekteye uğramıştı. Ünal Üstel hükümetinin kamuyu daha fazla maddi/manevi zarara sokmamak adına yürürlükte olan Emirnameyi kaldırmış olmasını hükümetin uzayıp giden belirsiz duruma son verme adımı olarak değerlendiriyoruz. Böylece bölge ve ülke ekonomisinin daha fazla maddi/manevi zarara uğratılmasının önü de alınmış olacak.

Hükümetin attığı bu adımla yol haritası çizme yönünde irade ortaya koyduğunu ve bu çerçevede bir uzlaşı zemini için fırsat yarattığını düşünüyoruz. Ekonomik Örgütler Platformu olarak hükümetin attığı bu adıma destek belirtirken Bundan sonra ilgili tüm kesimlere düşen görev akılcı ve yapıcı bir anlayış içerisinde iş birliği yapmak suretiyle İmar Planını en kısa sürede hayata geçirmek olmalıdır.

Ekonomik Örgütler Platformu olarak bizler üzerimize düşen sorumluluk ve görevi yapmaya hazırız. Unutulmamalıdır ki ekonomiler için en büyük tehdit ve tehlike belirsizliklerin uzayıp gitmesidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

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20/09/2022 12:59