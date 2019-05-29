Ekonomik yavaşlama Alman iş gücü piyasasına yansıdı

Almanya'da işsiz sayısı mayısta 7 bin kişi artarken, mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik yüzde 4,9'da kaldı.

Alman ekonomisindeki yavaşlama iş gücü piyasasında etkisini göstermeye başladı.

Almanya Federal İş Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı bu ay 7 bin kişi arttı.

Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı ise mayısta bazı işsizlerin istatistiklerde yeniden sınıflandırılmasının etkisiyle geçen aya göre 60 bin kişi artış gösterdi. Veriye ilişkin beklenti, 8 bin azalması yönündeydi.

Toplam işsiz sayısı ise 2 milyon 236 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek mayısta yüzde 4,9'da kaldı.

Almanya Federal İş Ajansı'na, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, işsiz sayısı mayısta bir önceki yıla göre ise 80 bin kişi azaldı.

İşsizlik oranı da geçen yılın mayıs ayına göre 0,3 puan düşüş gösterdi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Son zamanlarda zayıf kalan ekonomik gelişmenin ilk etkileri iş gücü piyasasında açıkça görülüyor. İşsizlik bu sebepten ve özel faktörlerin etkisiyle artış gösterdi. Firmaların yeni çalışanlara talebi yüksek düzeyde çok belirgin şekilde zayıflıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'da toplam istihdam, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 45 milyon 35 bin kişiye yükseldi. Ülkede, geçen yılın mayıs ayına göre istihdama katılan kişi sayısı da 488 binlik artış kaydetti.

Alman hükümeti, geçen yılki yüzde 1,4'lük ekonomik genişlemenin küresel ticaret ihtilafları ve Brexit gibi sebeplerden dolayı bu yıl yüzde 0,5'te kalacağını öngörüyor.