Ülkemizde yaşanan aşırı pahalılık sonucu Güney Kıbrıs’tan alışveriş bazı alanlarda daha karlı hale geldi. Denetimsizlikler sonucu patatesin 140 TL bandına yükseldiği bugünlerde binlerce vatandaş Güney Kıbrıs’a akın ediyor.

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında araçlı geçişte en aktif olarak kullanılan Metehan Sınır Kapısı’nda bugün metrelerce kuyruk oluştu.

Özellikle “Black Friday”’i fırsat bilen Kıbrıslı Türkler sabah erken saatlerden Güney Kıbrıs’a akın etmeye başladı.

Metehan Sınır Kapısı’ndaki yoğunluk sosyal medyada sık sık gündeme gelirken birçok kişi “Ekonomimiz Güney Kıbrıs’a kayıyor” yorumları yaptı.