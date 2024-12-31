Ekonomist Mehmet Saydam: Turizm sektörü panikte

Ekonomist Mehmet Saydam, turizm sektörünü derinden etkileyen KDV artışı kararını sert bir dille eleştirdi. Maliye Bakanlığı’nın turizm faaliyetlerindeki KDV oranını %5’ten %10’a yükseltmesini değerlendiren Saydam, “2025 yılı yaz dönemi için sözleşmeler çoktan imzalandı, erken rezervasyonlar yapıldı ve fiyatlar belirlendi. Şimdi bu değişiklik sektörü çıkmaza sokar” dedi. Saydam, bu tür kararların 2026 yılı itibarıyla uygulanması gerektiğini belirterek, aksi halde adanın en büyük sektörünün zarar göreceği uyarısında bulundu.

Saydam'ın yazısının tamamı şöyle:

“Turizm Sektörü Panikte

Turizm Sektörü 2025 yılına 5-0 mağlup başladı. Hükümet oyunun kurallarını değiştirdi…

Maliye Bakanlığı bazı mal ve hizmetlerde KDV oranlarında artış yaptı. Elbette bu artışın matematiksel veya geçerli gerekçeleri vardır. Dolaylı Vergilerdeki artış ve azalışlar piyasa fiyatlarına olumlu/olumsuz etkileyen temel değişkenlerdendir.

Şimdi Turizm faaliyetlerinde, 01.01.2025 itibari ile KDV oranı %5 den %10 yükseltildi. Yükseltildi de Turizm sektörü bilir ki “erken rezervasyon” uygulaması ile 2025 yılı yaz dönemi 2024 Eylül ayından beri satışta. Sözleşmeler imzalandı, peşinatlar alındı ve 2025 doluluk oranları belirlenmeye başladı. Şimdi imzalanmış sözleşmelerde KDV %5 iken siz nasıl olur da bir gecede bunu %10 yaparsınız.

Yapmayın demiyorum elbette. Bu artışın maliyeti ayrıca konuşulur ama ille de yapılacak ise 01.01.2026 dan itibaren uygulamaya konur ki 2025 de başlayacak 2026 fiyatları ona göre belirlensin.

Şimdi maç başlamış dk 44 ve siz oyunun kurallarını değişiyorsunuz. Olmaz, olamaz

2024 yılında 2025 konaklamaları için Otellerin imzaladığı yüzlerce sözleşme var. Fiyatlar sabitlenmiş peşinatlar alınmış. Bu karar derhal 01.01.2026 olarak tadil edilmeli yoksa kendi elimiz ile adanın en büyük sektörünü zora sokacağız ve 2025 i kaybedeceğiz…”