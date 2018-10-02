Ekonomist Yenal Süreç: Kıbrıslı Rumlar'dan 40 milyon dolar gelir elde edilebilir

Ekonomist Yenal Süreç Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs’ta yaptıkları alışveriş miktarlarını yorumlayarak ekonomiye olan katkısını açıkladı

Yenal Süreç yılda 40 milyon dolar gelir elde edilebileceğine dikkat çekerek Bu dönemde bu akışın artırılması için hükümetin geçiş noktalarını artırması, esnafın da fırsatçılıktan uzak durması önemli uyarısında bulundu

Yenal Süreç’in açıklaması şöyle:

Gelin şu geçiş noktalarında oluşan araç kuyruklarının ekonomik boyutuna biraz yakından bakalım: Öncelikle elimizde Kuzey kaynaklı ölçüm olmadığından Güney’de kredi kart istatistikleri yayınlayan JCC verilerini kullanacağız

JCC istatistikleri Rumların Kuzeyde, Türklerin Güneyde kredi kartı harcamalarını kapsamakta, nakit harcamaları içermemekte. Tam burada bir varsayım yapalım ve Rumların yönetimlerinden çekindikleri için Kuzeyde nakit harcamayı tercih edeceklerini varsayalım

Kredi kart ve nakit kullanımının %50/%50 olduğunu varsayarak, JCC'nin son açıklanan rakamlarına bakalım. Devalüasyon öncesi Rumlar ayda €700bin harcarken Ağustosta bu rakam aylık €1.4milyona çıkmış, yani ikiye katlanmış. Böyle devam ederse bir yılda kartla €16.8 milyon demek

Varsaydığımız %50 kart+%50 nakit harcamadan yola çıkarsak €16.8 milyon da nakit harcama yapılıyor yani yıllık toplam €33.6 milyon demek. Ticaret istatistiklerimiz dolar olarak hesaplandığında €1=$1.15 kurla €33.6 milyonu dolara çeviriyoruz ve $38.6 milyon yapıyor

Yaklaşık yılda $40 milyon dolar neye mi denk geliyor? Yıllık toplam ihracatımızın ($110milyon)1/3'üne ama daha da ilginci teşviklendirerek yılda ancak $43 milyon ihraç edebildiğimiz süt ürünlerinin yıllık ihracatına denk geliyor

Geleneksel ihraç ürünümüz narenciye ihracatının ($15-20m)iki katına. Yani ne teşvik, ne navlun, ne banka masrafı olmaksızın tüm esnaf ihracat yapmış oluyor. Bu dönemde bu akışın artırılması için hükümetin geçiş noktalarını artırması, esnafın da fırsatçılıktan uzak durması önemli