EKOR: Maksimum hijyen önlemleri ile sizleri bekliyoruz

EKOR işletmeleri sahibi Erkin Korman sosyal medya hesabından, bütün çalışanlarının koronavirüs (Covid-19) test sonucunun “negatif” olduğunu açıkladı. Korman restoran bölümünün halkın hizmetine açıldığının duyurusunu yaparak “Maksimum hijyen önlemleri altındaki sınırlı sayıda çalışanımızla ve kaliteli ürünlerimizle sizleri şubelerimize bekliyor, tüm hayallerinizi karşılaması dileğiyle EKOR ailesi olarak yeni yılınızı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte Erkin Korman’ın açıklaması şöyle:

Kamuoyu ve Müşterilerimizin Dikkatine… Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de gün geçtikçe çoğalan COVID-19 vakaları sebebiyle EKOR Ailesi olarak 20.12.2020 tarihinde kendi inisiyatifimizle işletmemizi tüm şubelerimizle kapatmıştık. Pastane, Dağıtım, Restoran ve Satış Noktalarımız da dahil bu birimlerimizde çalışan yaklaşık 400 kadar arkadaşımızı bu tarih itibari ile evlerine gönderdik. Son 15 gün içerisinde bütün çalışanlarımıza en az 4 PCR testi yaptırdık. Riskli olabileceğini düşündüklerimizi Karantina merkezlerine yolladık. Geriye kalan çalışanlarımızı evde izole olarak dışarı çıkmaması ve azami tedbirle davranması konusunda yönlendirdik. Bütün çalışma alanlarını defalarca kez ilaçlattırdık. Kapalı kaldığımız 15 gün sonrasında dün tekrar test yaptırdık. Yapılan testler sonuçlarında bütün çalışanlarımızın sonuçları yine Negatif çıkmıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak, İl Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı ve Gazimağusa Devlet Hastanesi bilgisi ve kontrolünde Restoran bölümümüzü de siz değerli halkımızın hizmetine açıyoruz. Maksimum hijyen önlemleri altındaki sınırlı sayıda çalışanımızla ve kaliteli ürünlerimizle sizleri şubelerimize bekliyor, tüm hayallerinizi karşılaması dileğiyle EKOR ailesi olarak yeni yılınızı kutluyoruz. 2021 size ve sevdiklerinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu güzel günler getirsin…

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05/01/2021 15:09