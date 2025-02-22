Ekosistem Mühendisleri, Deniz Çayırları semineri

“Ekosistem Mühendisleri Deniz Çayırları” semineri düzenlendi.

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22/02/2025

Ekosistem Mühendisleri, Deniz Çayırları semineri

“Ekosistem Mühendisleri Deniz Çayırları” semineri düzenlendi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre,  Toplumsal Varoluş Derneği (TOVAD), Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Her Daim Doğa Dostları Grubu’nun ortaklaşa düzenlediği Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya’daki semineri Biyolog, Denizbilimleri Uzm. Dr. Burak Ali Çiçek verdi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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