Ekran başında ‘ölüm oyunları'

Online video oyunlarıyla ilgili yapılan araştırma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. İddiaya göre heyecan ve öfkeye neden olan oyunlar, çocukların kalp ritmini bozuyor. Kalp rahatsızlığı olan çocuklarda ise bu durum bayılmalara, geçici şuur kaybına ve hatta ölüme bile neden oluyor.

Dünyanın saygın tıp dergilerinden ABD merkezli Heart Rhythm'de yayınlanan bir makale daha önce kapalı mekanda güvenli aktivite olarak gösterilen online video oyunlarının aslında ölümcül tehlike barındırdığını ortaya çıkardı. 22 çocuk üzerinde yapılan araştırmaya göre uzun süreli oynanan özellikle 'savaş oyunları'nda yaşanan hayal kırıklığı, heyecan, öfke gibi duygular kalbi zorluyor, ritim bozukluğuna neden oluyor. Öncesinde zaten kalp rahatsızlığı olan çocuklar ise baygınlık geçirebiliyor, geçici şuur kaybı yaşıyor. Çalışmada rakam belirtilmemesine karşın çok sayıda çocuğun da aynı nedenlerle hayatını kaybettiğine dikkat çekiliyor.

'TEHLİKE SANILANDAN BÜYÜK'

Uzmanlar yüksek heyecanlı ya da yoğun fiziksel çaba isteyen faaliyetlerin vücutta adrenalin atağına yol açtığına dikkat çekerek video oyunlarda da benzer durumun yaşandığını belirtti. Oyun esnasında bayılmaların sebebi olarak çocukların 'aşırı heyecanlanmasını gösteren uzmanlar, "Kalp atışlarının düzensizleşmesiyle birlikte beyne kan aktarımı da yavaşlıyor" yorumunu yaptı. Araştırmayı yürüten uzmanlar sonuçların "beklenenden çok daha geniş ölçekli bir problemi işaret ettiğini" ifade ederlerken bu türden online oyunların "küresel ölçekte çocuklar için ivedi bir tehdit oluşturduğu" konusunda da hemfikirler.

ÇOCUĞUNUZ BAYILIYORSA DOKTORA GÖTÜRÜN

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Sydney Çocuk Hastaneleri Kalp Merkezi Başhekimi Prof. Claire M. Lawley, bayılma ve kendinden geçmenin kalp hastalığı belirtisi olabileceğini belirterek, "Kalp rahatsızlığı olan çocuklar, aşırı heyecan ve bitkinlik bir araya gelince hayatlarını bile kaybedebiliyor" dedi. Kalp uzmanı Christian Turner de şöyle konuştu: "Bazı çocuk hastaların video oyunları oynarken yaşamlarını tehlikeye atacak derecede baygınlıklar geçirdiğini keşfetmemiz bizi de şoka uğrattı."

Bu habere tepkiniz:



24/10/2022 09:27