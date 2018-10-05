Ekrem hoca üzdü

66 yaşındaki Cihangir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Spor camiasında sevilen bir sima olan ve “Ekrem Hoca” olarak tanınan Cihangir’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Aslen Adapazarlı, evli ve iki çocuk babası olan Ekrem Cihangir, bugün öğlen Güzelyurt Fatih Camisi’nde düzenlenecek askeri törenin ardından Yuvacık mezarlığına son yolculuğuna uğurlanacak.