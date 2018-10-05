Ekrem hoca üzdü
Uzun yıllar Baf Ülkü Yurdu’nda teknik direktörlük yapan, Kıbrıs gazisi Ekrem Cihangir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
05/10/2018
66 yaşındaki Cihangir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Spor camiasında sevilen bir sima olan ve “Ekrem Hoca” olarak tanınan Cihangir’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Aslen Adapazarlı, evli ve iki çocuk babası olan Ekrem Cihangir, bugün öğlen Güzelyurt Fatih Camisi’nde düzenlenecek askeri törenin ardından Yuvacık mezarlığına son yolculuğuna uğurlanacak.