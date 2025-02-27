Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen “bilirkişi” iddianamesi kabul edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, ‘Bilirkişi’ davası kapsamında hazırlanan ve 4 yıla kadar hapis ile siyasi yasak talebini içeren iddianame kabul edildi.

İmamoğlu’nun 12 Haziran tarihinde mahkemeye çıkacağı bildirildi.

Ne olmuştu?

İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında kendisi ve CHP'li belediyelerle ilgili davalara bakan bilirkişi S.B. hakkında suçlamalarda bulunmuştu.

İmamoğlu, S.B.'nin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kendisi hakkında açılan dava dosyası için "olmayan şeyleri rapora yazdığını" iddia etmişti.

İmamoğlu ayrıca bilirkişinin her raporunda kendisini ve CHP'li kurumları suçladığını ve "art niyetliliğinin ispatlandığını" iddia etmişti.

İBB Başkanı, bilirkişinin CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediyeleri hakkında yürütülen soruşturmalarda da yer aldığına dikkat çekmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, S.B.'ye yönelik sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında dakikalar içinde soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, savcılığa verdiği ifadesinde "Kamuoyunun doğru bilgiye erişmesi ve adaletin şeffaflıkla işlemesi, hukuk sisteminin olmazsa olmazıdır. Ancak bugün, bu eleştiriyi dile getirdiğim için soruşturmaya maruz kalıyorum. Bu bir suç değil, aksine adaletin ve demokrasinin gereğidir. Sormak istiyorum: Tarafsız olması gereken bir bilirkişiyi eleştirmek mi adil yargılamayı etkiler, yoksa tarafgirliği görmezden gelmek mi?" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede de İmamoğlu hakkında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenmişti.

İddianamede, ifadesine yer verilen bilirkişi S.B, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını, karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtmişti. S.B, bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz işe imza atmadığını, sadece CHP değil diğer partilere ilişkin birçok davada da bilirkişilik yaptığını savunmuştu.