Ekrem İmamoğlu: Hangi çılgın zincir vurabilirmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve böylece siyasi yasak süreci başladı. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

İMAMOĞLU: YARIN ÇOĞALARAK DAHA FAZLA BİRLİKTE OLACAĞIZ

Saraçhane'den yurttaşlara seslenen İmamoğlu, "Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiçkimse. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla birlikte olacağız" dedi.

İmamoğlu devamında da, "Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek, genel başkanlarımız burada olacak. Ama bu akşamın taçlanması için, size hitabı için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BU DAVA TÜRKİYE'NİN DÜŞTÜĞÜ DURUMUN ÖZETİDİR"

Akşener'in konuşmasının ardından yeniden konuşan İmamoğlu, "Yarın altılı masanın liderleriyle birlikte olacağız. Zamanını sizinle paylaşacağım. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz. Birlikte konuşacağız, birlikte dertleşeceğiz ama aydınlık günlere birlikte bakacağız. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir" dedi.

"KEŞKE BU DAVA BİR HUKUK DAVASI OLSAYDI"

İBB Başkanı, "Bu dava ülkede adaletin kalmadığımın hesabı. Bu dava, adalet ve demokrasi gibi ulvi değerleri getirmek istemeyenlerin yönettiği bir davadır. 'Devlet biziz, millet biziz, her şeyin sahibi biziz' diyenlerin hukuku yok sayarak, bir avuç insanın istediği yörüngeye oturmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yönetenlerin davasıdır. Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı, adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı. Aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Bu bozuk düzenin sahibi olan bir avuç insan artık mertçe, dürüstçe mücadele etmeyi de bırakmışlardır. Kendi düzenlerini korumak için alavereye dalavereye başvurarak iş ve işlemleri yürürlüğe koyan insanların sürecidir" dedi.

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14/12/2022 18:24