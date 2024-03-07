Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

CHP'de Mansur Yavaş'ın ardından Ekrem İmamoğlu da mal varlığı bildiriminde bulundu. İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve kendisinin mal varlığını açıkladı. İmamoğlu çiftinin toplam 20 taşınmaz, 1 araç ve 4 banka hesabı bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığını açıkladı.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde 2 dükkan ve 1 mesken, Büyükçekmece'de 2 dükkan, Beylikdüzü'nde 2 arsa, Çanakkale'de ev, Balıkesir'de arsa, Trabzon'da ofis ve dükkan, Çanakkale'de tarla, Balıkesir Edremit'te arsası olduğu görüldü.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Beylikdüzü'nde 1 arsa ve dükkan, Bodrum'da mesken, Trabzon'da kargir ev, arsa ve çeşitli tarlalarda payları bulunduğu kaydedildi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 2013 tarihinde alınan 'Volkswagen' marak cipi olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun ise 2008 tarihinde alınan 8 bin TL değerinde silahı olduğu kaydedildi.

BANKA HESAPLARI

Ekrem İmamoğlu ile Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında bulunan mal varlıklarına da yer verildi.

Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL'si olduğu görüldü.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar (yaklaşık 12,5 milyon TL), diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu kaydedildi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu görüldü.

MANSUR YAVAŞ DA AÇIKLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığını açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilen belediye başkanlarının göreve geldikten sonra mal varlıklarını belediye binasına asacaklarını ifade etmişti.