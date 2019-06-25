Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı
Ekrem İmamoğlu, basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı. Açıklanan verilere göre İmamoğlu'nun 7 milyon TL'lik malvarlığı bulunuyor.
25/06/2019
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Ekrem İmamoğlu'nun basın bürosundan yapılan açıklamada "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz." denildi.
Açıklanan verilere göre, İmamoğlu'nun 4 milyon 841 bin bedelinde toplam 17 taşınmazı bulunuyor. Kullandığı Jip'in değeri ise 254 bin TL.
Bunun dışında İmamoğlu'nun bankada 1 milyon 397 bin TL'lik nakit parası, 841 bin TL değerinde ise altın ve pırlantası bulunuyor.
İmamoğlu'nun kendi şirketlerine ise 3 milyon 85 bin TL borcu bulunuyor.
MAL VARLIĞININ YARISI BELEDİYE BAŞKANI OLDUKTAN SONRA ALINMIŞ
Açıklanan mal varlığı belgesine göre, 2002 yılında 2 adet taşınmazı bulunan İmamoğlu,
2005 yılında 1 milyon 189 bin TL değerinde 3 adet taşınmaz,
2008 yılında 274 bin TL değerinde 2 adet taşınmaz,
2011 yılında 572 bin TL değerinde 1 adet taşınmaz,
2016 yılında 300 bin TL değerinde 3 adet taşınmaz,
2017 yılında 978 bin TL değerinde 3 adet taşınmaz,
2018 yılında ise 982 bin TL değerinde 2 adet taşınmaz edindi.
Bu verilere göre, İmamoğlu, 4 milyon 841 bin TL değerindeki taşınmaz mal varlığının yarısı olan 2 milyon 270 bin TL değerindeki mal varlığını, Belediye başkanı olduktan sonra edinmiş görünmektedir.
HASAN İMAMOĞLU'NUN MALVARLIĞI
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun da malvarlığı açıklandı. Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı şöyle:
-İmamoğlu İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.'de kurucu ortak. Yüzde 20 hisse 1.400.000 TL sermaye
-İstanbul Güngören'de 180 metrekare dükkan
-İstanbul Beylikdüzü Kavaklı'da 120 metrekare arsa
-İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir'de 170 metrekare mesken
-İstanbul Beylikdüzü Gürpınar 1419 metrekare arsa ve konut
-İstanbul Beylikdüzü Köyaltı Ağıl Yolu 2877 metrekare arsa
-İstanbul Beylikdüzü Bağlar 4176 metrekare arsa
-Balıkesir Edremit Güre'de 691 metrekare arsa
-Balıkesir Edremit Güre 708 metrekare konut
-Balıkesir Edremit Güre 4260 metrekare arsa
-Balıkesir Edremit Güre 223 metrekare mesken,
-Trabzon Akçaabat Yıldızlı'da 591 metrekare galerili dükkan-konut
-Trabzon Akçaabat Cevizli'de 2160 metrekare tarla
-Yalova Termal Akköy'de 1831 metrekare tarla
-Ankara Sincan Temlli'de 1350 metrekare arsa
-Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah 5000 metrekare arsa
-Beylikdüzü'ndeki 1294 Ada 4 parsel üzerindeki yerde 6 dükkan, 4 konut ve 6 büro'nun yüzde 50'si.
-Güngören'deki 559 parsel üzerindeki yerin 2 katındaki toplam 6 büro
-Büyükçekmece'de bir mesken
-Büyükçekmece'de iki dükkan
-Beylikdüzü'nde 2 A tipi dobleks mesken
-Beylikdüzü'nde bir daire
-Beykent'te dükkan
-Zigana Panora'da daire
-Beykasrı daire
-Zigana Tria daire+ofis+dükkan
-Zigana Corner daire+dükkan