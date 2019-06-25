Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun basın bürosundan yapılan açıklamada "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz." denildi.

Açıklanan verilere göre, İmamoğlu'nun 4 milyon 841 bin bedelinde toplam 17 taşınmazı bulunuyor. Kullandığı Jip'in değeri ise 254 bin TL.

Bunun dışında İmamoğlu'nun bankada 1 milyon 397 bin TL'lik nakit parası, 841 bin TL değerinde ise altın ve pırlantası bulunuyor.

İmamoğlu'nun kendi şirketlerine ise 3 milyon 85 bin TL borcu bulunuyor.

MAL VARLIĞININ YARISI BELEDİYE BAŞKANI OLDUKTAN SONRA ALINMIŞ

Açıklanan mal varlığı belgesine göre, 2002 yılında 2 adet taşınmazı bulunan İmamoğlu,

2005 yılında 1 milyon 189 bin TL değerinde 3 adet taşınmaz,

2008 yılında 274 bin TL değerinde 2 adet taşınmaz,

2011 yılında 572 bin TL değerinde 1 adet taşınmaz,

2016 yılında 300 bin TL değerinde 3 adet taşınmaz,

2017 yılında 978 bin TL değerinde 3 adet taşınmaz,

2018 yılında ise 982 bin TL değerinde 2 adet taşınmaz edindi.

Bu verilere göre, İmamoğlu, 4 milyon 841 bin TL değerindeki taşınmaz mal varlığının yarısı olan 2 milyon 270 bin TL değerindeki mal varlığını, Belediye başkanı olduktan sonra edinmiş görünmektedir.

HASAN İMAMOĞLU'NUN MALVARLIĞI

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun da malvarlığı açıklandı. Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı şöyle:

-İmamoğlu İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.'de kurucu ortak. Yüzde 20 hisse 1.400.000 TL sermaye

-İstanbul Güngören'de 180 metrekare dükkan

-İstanbul Beylikdüzü Kavaklı'da 120 metrekare arsa

-İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir'de 170 metrekare mesken

-İstanbul Beylikdüzü Gürpınar 1419 metrekare arsa ve konut

-İstanbul Beylikdüzü Köyaltı Ağıl Yolu 2877 metrekare arsa

-İstanbul Beylikdüzü Bağlar 4176 metrekare arsa

-Balıkesir Edremit Güre'de 691 metrekare arsa

-Balıkesir Edremit Güre 708 metrekare konut

-Balıkesir Edremit Güre 4260 metrekare arsa

-Balıkesir Edremit Güre 223 metrekare mesken,

-Trabzon Akçaabat Yıldızlı'da 591 metrekare galerili dükkan-konut

-Trabzon Akçaabat Cevizli'de 2160 metrekare tarla

-Yalova Termal Akköy'de 1831 metrekare tarla

-Ankara Sincan Temlli'de 1350 metrekare arsa

-Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah 5000 metrekare arsa

-Beylikdüzü'ndeki 1294 Ada 4 parsel üzerindeki yerde 6 dükkan, 4 konut ve 6 büro'nun yüzde 50'si.

-Güngören'deki 559 parsel üzerindeki yerin 2 katındaki toplam 6 büro

-Büyükçekmece'de bir mesken

-Büyükçekmece'de iki dükkan

-Beylikdüzü'nde 2 A tipi dobleks mesken

-Beylikdüzü'nde bir daire

-Beykent'te dükkan

-Zigana Panora'da daire

-Beykasrı daire

-Zigana Tria daire+ofis+dükkan

-Zigana Corner daire+dükkan