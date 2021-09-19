Ekrem İmamoğlu söyleşisi Kathimerini gazetesi'nde

Kathimerini gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Atina ziyaretine dair bir söyleşiye yer verdi.

İmamoğlu söyleşisinde özetle, Türkiye ve Yunanistan eski dışişleri bakanları Andereas Papandreu ve İsmail Cem yakınlaşmasına atıfta bulunarak, iki ülke arasında sağlıklı bir ilişki kurulmasının mümkün olduğuna inandığını ifade etti.

Türkiye ve Yunanistan’ın pek çok alanda ortak kültüre, geçmişe ve tarihe sahip olduklarını, bu çerçevede Atatürk ile Venizelos tarafından başlatılan barış sürecinin ve dostluğun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’le gerçekleştireceği temasların iki şehir arasında güçlü iletişim kurulmasını hedeflediğini belirtti.

İmamoğlu ayrıca, Türkiye’nin AB’ye önemli katkılar sağlayabilecek bir ülke olduğunu bu yüzden de Yunanistan’ın Türkiye’yle sorunlarından ziyade iyi ilişkilerin yapabileceği katkıya odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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19/09/2021 16:55