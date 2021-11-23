Ekrem İmamoğlu'nun Ocak sevgisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu KKTC ziyaretinde üniversite yıllarında formasını giydiği Türk Ocağı'nı ihmal etmedi

Kulübün önde gelen isimleri Güvenç Erseven ve Orhan Kaptan ile bir araya gelen İmamoğlu eski günleri yadetti

LTB'de bir araya gelinirken LTB Başkanı M.Hrmancı da futbol sohbetine ortak oldu

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23/11/2021 12:53