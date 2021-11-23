Ekrem İmamoğlu'nun Ocak sevgisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu KKTC ziyaretinde üniversite yıllarında formasını giydiği Türk Ocağı'nı ihmal etmedi
23/11/2021
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu KKTC ziyaretinde üniversite yıllarında formasını giydiği Türk Ocağı'nı ihmal etmedi
Kulübün önde gelen isimleri Güvenç Erseven ve Orhan Kaptan ile bir araya gelen İmamoğlu eski günleri yadetti
LTB'de bir araya gelinirken LTB Başkanı M.Hrmancı da futbol sohbetine ortak oldu