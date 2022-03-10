Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası Çeyrek Final Ve Yarı Final Maçları
10/03/2022
Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 9 yaş kategorisinde Çeyrek Final ve 12-16 yaş kategorilerinde Yarı Final karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL
MELİN AKÇIN - ELİZ BARÇIN 5/3 4/5 10/5
BEREN PİLLİ - ANASDTASİİA ELSHİNA 1/4 3/5
9 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL
TANIL İŞGÜZAR - UZAY ŞAKİR 3/5 4/2 6/10
OSMAN AREN BAŞARAN - SAİD ZEKİ AVCI
12 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
GİRNE UMUT YEREBAKAN - ENRA ÇAKARTAŞ 6/0 4/0 (RT)
SEVİNÇ OĞAN - VERA GAZİ 6/7 6/2 5/7
12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
NOA DUCHATEAU - BARAN BAŞARAN 6/3 7/6
ASIM ARAS ASTAN - HASAN ARAS DUMAN 7/6 6/1
12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER - ÇEYREK FİNAL
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN / SERVET TEL - DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN / GÜLAY MEYRA AVCI 6/0 6/0
16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
ELÇİN ÖZBİLEN - EKİN KARASU 6/3 7/6
NADİR ÇINARLILI - ÖZGÜL ŞAH 6/1 6/2
16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
ARAS ÇELİK - ERSEL KALFAOĞLU 0/6 2/6
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - BATUR EVRE 1/6 2/6