Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası Çeyrek Final Ve Yarı Final Maçları

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 9 yaş kategorisinde Çeyrek Final ve 12-16 yaş kategorilerinde Yarı Final karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL

MELİN AKÇIN - ELİZ BARÇIN 5/3 4/5 10/5

BEREN PİLLİ - ANASDTASİİA ELSHİNA 1/4 3/5

9 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL

TANIL İŞGÜZAR - UZAY ŞAKİR 3/5 4/2 6/10

OSMAN AREN BAŞARAN - SAİD ZEKİ AVCI

12 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

GİRNE UMUT YEREBAKAN - ENRA ÇAKARTAŞ 6/0 4/0 (RT)

SEVİNÇ OĞAN - VERA GAZİ 6/7 6/2 5/7

12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

NOA DUCHATEAU - BARAN BAŞARAN 6/3 7/6

ASIM ARAS ASTAN - HASAN ARAS DUMAN 7/6 6/1

12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER - ÇEYREK FİNAL

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN / SERVET TEL - DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN / GÜLAY MEYRA AVCI 6/0 6/0

16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

ELÇİN ÖZBİLEN - EKİN KARASU 6/3 7/6

NADİR ÇINARLILI - ÖZGÜL ŞAH 6/1 6/2

16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

ARAS ÇELİK - ERSEL KALFAOĞLU 0/6 2/6

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - BATUR EVRE 1/6 2/6

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10/03/2022 16:55