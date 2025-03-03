Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası heyecan dolu maçlarla devam ediyor
03/03/2025
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) kortlarında düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası, farklı kategorilerde oynanan heyecan dolu ve çekişmeli karşılaşmalarla sürüyor. 8-9 Yaş ve 10+ kategorilerinde oynanan mücadelelerde alınan sonuçlar şu şekilde oldu:
8 YAŞ KATEGORİSİ
Çeyrek Final:
Deniz Tüzünkan – Mikhail Zonov: 1/7 1/7
Emir Ertuğ Güder – Nil Pera Pınar: 5/7 4/7
Yarı Final:
Alina Yusipova - Mikhail Zonov: 1/7 5/7
Yankı Yurtsever - Nil Pera Pınar: 5/7 4/7
Final:
Mikhail Zonov - Nil Pera Pınar: 7/1 8/6
9 YAŞ KATEGORİSİ
Kızlar Final:
Çağer Emine Günser - Masal Nalbantoğlu: 4/1 4/1
Erkekler Final:
Niyazi Akçın – Karan Karakaşlı: 4/1 5/3
10+ TEK KIZLAR (Round Robin)
Esila Işľklı - Anastasiia Elshina: 1/6 1/6
Tuana Saymaz – Sena Dilara Tüzmen: 6/0 6/0
Şengül Tilki – Girne Umut Yarebakan: 7/5 6/1
Yezda Öksüzoğulları – Sahil Ece Yerebakan: 3/6 0/6
10+ TEK ERKEKLER (Round Robin)
Arel Şahin – Levent Ökeren: 5/7 6/4 8/10
Aren Yumurtacıoğlu – Jayden Deniz Sezgin: 6/1 6/3
Kerem Behlül – Tan Özkan: 0/6 0/6
Osman Aren Başaran – Doruk Tüzel: 5/7 0/6
Salahi Hüdaoğlu – Çınar Tüzünkan: 6/2 6/2
Turnuva boyunca oyuncuların ortaya koyduğu performans ve seyir zevki sunan mücadeleler, tenis severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Karşılaşmalar, KKTF kortlarında devam ederken turnuvayı kazanan sporcular merakla bekleniyor.