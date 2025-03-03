Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası heyecan dolu maçlarla devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) kortlarında düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası, farklı kategorilerde oynanan heyecan dolu ve çekişmeli karşılaşmalarla sürüyor. 8-9 Yaş ve 10+ kategorilerinde oynanan mücadelelerde alınan sonuçlar şu şekilde oldu:

8 YAŞ KATEGORİSİ

Çeyrek Final:

Deniz Tüzünkan – Mikhail Zonov: 1/7 1/7

Emir Ertuğ Güder – Nil Pera Pınar: 5/7 4/7

Yarı Final:

Alina Yusipova - Mikhail Zonov: 1/7 5/7

Yankı Yurtsever - Nil Pera Pınar: 5/7 4/7

Final:

Mikhail Zonov - Nil Pera Pınar: 7/1 8/6

9 YAŞ KATEGORİSİ

Kızlar Final:

Çağer Emine Günser - Masal Nalbantoğlu: 4/1 4/1

Erkekler Final:

Niyazi Akçın – Karan Karakaşlı: 4/1 5/3

10+ TEK KIZLAR (Round Robin)

Esila Işľklı - Anastasiia Elshina: 1/6 1/6

Tuana Saymaz – Sena Dilara Tüzmen: 6/0 6/0

Şengül Tilki – Girne Umut Yarebakan: 7/5 6/1

Yezda Öksüzoğulları – Sahil Ece Yerebakan: 3/6 0/6

10+ TEK ERKEKLER (Round Robin)

Arel Şahin – Levent Ökeren: 5/7 6/4 8/10

Aren Yumurtacıoğlu – Jayden Deniz Sezgin: 6/1 6/3

Kerem Behlül – Tan Özkan: 0/6 0/6

Osman Aren Başaran – Doruk Tüzel: 5/7 0/6

Salahi Hüdaoğlu – Çınar Tüzünkan: 6/2 6/2

Turnuva boyunca oyuncuların ortaya koyduğu performans ve seyir zevki sunan mücadeleler, tenis severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Karşılaşmalar, KKTF kortlarında devam ederken turnuvayı kazanan sporcular merakla bekleniyor.