Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup da Mücadeleler Devam Ediyor…
29/10/2021
KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün karşılaşmaları ile heyecan devam ediyor. 28.10.2021 perşembe günü oynanan maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
30+ ÇİFT KADINLAR ROUND RUBİN
İPEK ÖZSEV / İPEK CİVİSİLLİ – DEMET ONURLU / İREM İLERİCİ 4-6 1-6
SİNEM SAYAR ERCANTAN / ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN – SEVŞEN DANDANA ÖZERCE / NİNA RATİB 6-1 6-1
30+ KARIŞIK ÇİFTLER ÇEYREK FİNAL
ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN / NURSES IRGARE – İPEK ÖZSEV / NECAT YÜKSEL 6-2 5-7 14-12
40+ ERKEK YARI FİNAL
BURAK GAZİ – İZZET KNAGA 6-0 6-1
SERCAN EROZAN – NURSES IRGARE 6-0 6-2
50+ ERKEK ROUND RUBİN
ÜNVER BEDEVİ – CHRİSTOPHE DELERCE 2-6 1-4
TENİSE HOŞGELDİN ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
MERT İNAL – HİLMİ DAMDELEN 6-2 6-1
ALİ TÜZEL – LEVENT AKAN CERİT 6-2 6-3
URAZ ŞENTÜRK – MEHMET CİVİSİLLİ 6-0 6-1
SERKAN MESUTOĞLU – RAUF KÜRŞAD 3-6 4-6
TENİSE HOŞGELDİN KADINLAR YARI FİNAL
NEZİRE SAYAR ÇELİK – AYŞE GÜNERMAN ÖZILGAZ 2-6 1-6
MAVİ ÖZERSAY – GÜLDEN KASAP 6-2 6-0