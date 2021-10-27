Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası İle HD Otomasyon Cup Devam Ediyor
27/10/2021
KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün karşılaşmaları ile heyecan devam ediyor. 26.10.2021 salı günü oynanan maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR – FİNAL
İREM ÖZEN - ANASDTASİİA ELSHİNA 5-3 2-4 11-9
9 YAŞ ERKEKLER – FİNAL
BARAN BAŞARAN - SAİD ZEKİ AVCI 4-2 4-1
12 YAŞ ERKEKLER FİNAL
KAYA HALKSEVEN - BORA ERİN 6-2 6-2
40+ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
FRANZ BAUERNHOFER - İZZET KANAGA 3-6 2-6
BURAK GAZİ - HÜSEYİN KARASU 6-3 6-0
NURSES IRGARE - BÖRTE KAAN BARLASOĞLU 6-0 6-0
50+ ERKEKLER ROUND RUBİN
ORHUN DOĞASAL - ÜNVER BEDEVİ 6-1 6-1
ÇAĞAKAN KANSU - CHRISTOPHE DELERCE WO
TENİSE HOŞGELDİN ERKEKLER ÖN ELEME
MEHMET CİVİSİLLİ - DORUK TÜRKAY 6-3 6-7 10-7
ONUR CÖMERT - LEVENT AKAN CERİT 3-6 3-6
DENİZ BAŞ - SERKAN MESUTOĞLU 0-6 1-6
ALİ TÜZEL - SALİH AVCI 6-4 6-2
TENİSE HOŞGELDİN KADINLAR ÖN ELEME
GÜLDEN KASAP - AYŞE DAYI 6-3 5- 11-9