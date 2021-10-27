Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası İle HD Otomasyon Cup Devam Ediyor

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün karşılaşmaları ile heyecan devam ediyor. 26.10.2021 salı günü oynanan maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR – FİNAL

İREM ÖZEN - ANASDTASİİA ELSHİNA 5-3 2-4 11-9

9 YAŞ ERKEKLER – FİNAL

BARAN BAŞARAN - SAİD ZEKİ AVCI 4-2 4-1

12 YAŞ ERKEKLER FİNAL

KAYA HALKSEVEN - BORA ERİN 6-2 6-2

40+ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

FRANZ BAUERNHOFER - İZZET KANAGA 3-6 2-6

BURAK GAZİ - HÜSEYİN KARASU 6-3 6-0

NURSES IRGARE - BÖRTE KAAN BARLASOĞLU 6-0 6-0

50+ ERKEKLER ROUND RUBİN

ORHUN DOĞASAL - ÜNVER BEDEVİ 6-1 6-1

ÇAĞAKAN KANSU - CHRISTOPHE DELERCE WO

TENİSE HOŞGELDİN ERKEKLER ÖN ELEME

MEHMET CİVİSİLLİ - DORUK TÜRKAY 6-3 6-7 10-7

ONUR CÖMERT - LEVENT AKAN CERİT 3-6 3-6

DENİZ BAŞ - SERKAN MESUTOĞLU 0-6 1-6

ALİ TÜZEL - SALİH AVCI 6-4 6-2

TENİSE HOŞGELDİN KADINLAR ÖN ELEME

GÜLDEN KASAP - AYŞE DAYI 6-3 5- 11-9

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27/10/2021 12:24