Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası İle HD Otomasyon Cup Devam Ediyor

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27/10/2021

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Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası İle HD Otomasyon Cup Devam Ediyor

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan günün karşılaşmaları ile heyecan devam ediyor. 26.10.2021 salı günü oynanan maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR –  FİNAL

İREM ÖZEN - ANASDTASİİA ELSHİNA 5-3 2-4 11-9

9 YAŞ ERKEKLER – FİNAL

BARAN BAŞARAN - SAİD ZEKİ AVCI 4-2 4-1

 

12 YAŞ ERKEKLER FİNAL

KAYA HALKSEVEN - BORA ERİN 6-2 6-2

 

40+ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

FRANZ BAUERNHOFER - İZZET KANAGA 3-6 2-6

BURAK GAZİ - HÜSEYİN KARASU 6-3 6-0

NURSES IRGARE - BÖRTE KAAN BARLASOĞLU 6-0 6-0

 

50+ ERKEKLER ROUND RUBİN

ORHUN DOĞASAL - ÜNVER BEDEVİ 6-1 6-1

ÇAĞAKAN KANSU -  CHRISTOPHE DELERCE WO

 

TENİSE HOŞGELDİN ERKEKLER ÖN ELEME

MEHMET CİVİSİLLİ - DORUK TÜRKAY 6-3 6-7 10-7

ONUR CÖMERT - LEVENT AKAN CERİT 3-6 3-6

DENİZ BAŞ - SERKAN MESUTOĞLU 0-6 1-6

ALİ TÜZEL - SALİH AVCI 6-4 6-2

 

TENİSE HOŞGELDİN KADINLAR ÖN ELEME

GÜLDEN KASAP - AYŞE DAYI 6-3 5- 11-9

27/10/2021 12:24
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TAGS: Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası
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