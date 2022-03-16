Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası Tamamlandı
16/03/2022
KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 8-9-12-16 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile KKTF kortlarında sona erdi. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şöyle;
8 YAŞLAR – FİNAL
POYRAZ VURAL - PARS OZAN 7/2 7/4
9 YAŞ KIZLAR – FİNAL
LARİN VURAL - ANASDTASİİA ELSHİNA 0/4 0/4
9 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
SAİD ZEKİ AVCI - POYRAZ VURAL 4/0 4/0
12 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
VERA GAZİ - GİRNE UMUT YEREBAKAN 2/6 6/4 0/6
12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
NOA DUCHATEAU - ASIM ARAS ASTAN 6/1 6/4
12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER – FİNAL
BARAN BAŞARAN / SEVİNÇ OĞAN - KIVANÇ ÖZTUĞ / VERA GAZİ 6/3 6/3
16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
ELÇİN ÖZBİLEN - NADİR ÇINARLILI 6/7 0/6
16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
BATUR EVRE - ERSEL KALFAOĞLU 2/6 1/6
EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI SIRALAMALARI
8 YAŞLAR
1. POYRAZ VURAL
2. PARS OZAN
9 YAŞ KIZLAR
1. ANASDTASİİA ELSHİNA
2. LARİN VURAL
9 YAŞ ERKEKLER
1. SAİD ZEKİ AVCI
2. POYRAZ VURAL
12 YAŞ KIZLAR
1. GİRNE UMUT YEREBAKAN
2. VERA GAZİ
12 YAŞ ERKEKLER
1. NOA DUCHATEAU
2. ASIM ARAS ASTAN
12 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER
1. BARAN BAŞARAN / SEVİNÇ OĞAN
2. KIVANÇ ÖZTUĞ / VERA GAZİ
16 YAŞ KIZLAR
1 NADİR ÇINARLILI
2 ELÇİN ÖZBİLEN
16 YAŞ ERKEKLER
1. ERSEL KALFAOĞLU
2. BATUR EVRE