Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Final Heyecanı

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12/03/2022

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Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Final Heyecanı

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 8-9-12-16 yaş kategorilerinde oynanacak final karşılaşmaları ardından düzenlenecek kupa töreni ile KKTF kortlarında sona erecek. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli yarı final maçlarında alınan sonuçlar ile final maç programı şöyle;

9 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL

MELİN AKÇIN - LARİN VURAL  0/4 0/4

İLAY GENÇ - ANASDTASİİA ELSHİNA 2/4 1/4

9 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

UZAY ŞAKİR - POYRAZ VURAL 2/4 2/4

ÇAĞ REFİKOĞLU - SAİD ZEKİ AVCI 0/4 2/4

12 YAŞ KIZLAR -  YARI FİNAL

GİRNE UMUT YEREBAKAN - ENRA ÇAKARTAŞ 6/0 4/0 (RT)

SEVİNÇ OĞAN - VERA GAZİ 6/7 6/2 5/7

12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

NOA DUCHATEAU - BARAN BAŞARAN 6/3 7/6

ASIM ARAS ASTAN - HASAN ARAS DUMAN 7/6 6/1

16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

ELÇİN ÖZBİLEN - EKİN KARASU 6/3 7/6

NADİR ÇINARLILI - ÖZGÜL ŞAH 6/1 6/2

16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

ARAS ÇELİK - ERSEL KALFAOĞLU 0/6 2/6

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - BATUR EVRE 1/6 2/6

 

 

 

EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI FİNAL MAÇ PROGRAMI

 

9 YAŞ KIZLAR – FİNAL

LARİN VURAL – ANASDTASİİA ELSHİNA

 

9 YAŞ ERKEKLER - FİNAL

SAİD ZEKİ AVCI - POYRAZ VURAL

 

12 YAŞ KIZLAR - FİNAL

GİRNE UMUT YEREBAKAN - VERA GAZİ

 

12 YAŞ ERKEKLER - FİNAL

ASIM ARAS ASTAN - NOA DUCHATEAU

 

16 YAŞ KIZLAR - FİNAL

NADİR ÇINARLILI -  ELÇİN ÖZBİLEN

 

16 YAŞ ERKEKLER - FİNAL

 BATUR EVRE -  ERSEL KALFAOĞLU                       

12/03/2022 10:33
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TAGS: Ekrem Yeşilada, Anı Turnuvası
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