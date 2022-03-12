Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Final Heyecanı
12/03/2022
Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 8-9-12-16 yaş kategorilerinde oynanacak final karşılaşmaları ardından düzenlenecek kupa töreni ile KKTF kortlarında sona erecek. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli yarı final maçlarında alınan sonuçlar ile final maç programı şöyle;
9 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL
MELİN AKÇIN - LARİN VURAL 0/4 0/4
İLAY GENÇ - ANASDTASİİA ELSHİNA 2/4 1/4
9 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
UZAY ŞAKİR - POYRAZ VURAL 2/4 2/4
ÇAĞ REFİKOĞLU - SAİD ZEKİ AVCI 0/4 2/4
12 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
GİRNE UMUT YEREBAKAN - ENRA ÇAKARTAŞ 6/0 4/0 (RT)
SEVİNÇ OĞAN - VERA GAZİ 6/7 6/2 5/7
12 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
NOA DUCHATEAU - BARAN BAŞARAN 6/3 7/6
ASIM ARAS ASTAN - HASAN ARAS DUMAN 7/6 6/1
16 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
ELÇİN ÖZBİLEN - EKİN KARASU 6/3 7/6
NADİR ÇINARLILI - ÖZGÜL ŞAH 6/1 6/2
16 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
ARAS ÇELİK - ERSEL KALFAOĞLU 0/6 2/6
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - BATUR EVRE 1/6 2/6
EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI FİNAL MAÇ PROGRAMI
9 YAŞ KIZLAR – FİNAL
LARİN VURAL – ANASDTASİİA ELSHİNA
9 YAŞ ERKEKLER - FİNAL
SAİD ZEKİ AVCI - POYRAZ VURAL
12 YAŞ KIZLAR - FİNAL
GİRNE UMUT YEREBAKAN - VERA GAZİ
12 YAŞ ERKEKLER - FİNAL
ASIM ARAS ASTAN - NOA DUCHATEAU
16 YAŞ KIZLAR - FİNAL
NADİR ÇINARLILI - ELÇİN ÖZBİLEN
16 YAŞ ERKEKLER - FİNAL
BATUR EVRE - ERSEL KALFAOĞLU