Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda Kıran Kırana Mücadele
02/03/2025
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası, KKTF kortlarında sürüyor. 9 Yaş ve 10+ kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
9 Yaş Kızlar - Round Robin
Zehra İpek İkiz - Çağer Emine Günser → 0-4
Defne Sakallı - Ayşegül Aplak → 3-5
Masal Nalbantoğlu - Tamay Başaran → 5-4
Erin Tüzünkan - Hera Atatüzün → 4-0
Mira Göksan – Erin Tüzünkan → 0-4
Alina Yusipova - Masal Nalbantoğlu → 1-4
Çeyrek Final
Mira Göksan - Ayşegül Aplak → 4-2
Erin Tüzünkan - Tamay Başaran → 4-0
Yarı Final
Masal Nalbantoğlu – Mira Göksan → 4-2, 4-0
Erin Tüzünkan - Çağer Emine Günser → 4-2, 0-4, 8-10
9 Yaş Erkekler - Round Robin
Sarp Özyel - Niyazi Akçın → 1-4
Karan Karakaşlı - Gün Pars Peyravi → 4-0
Hasan Erk - Sarp Astan → 1-4
Mikhail Zonov - Rüzgar Özdenefe → 4-2
Aybars Öncü - Eral Tüzünkan → 4-1
Ozan Dağlı - Eral Tüzünkan → 1-4
Hasan Erk - Niyazi Akçın → 0-4
Sarp Özyel - Sarp Astan → 0-4
Gün Pars Peyravi - Mikhail Zonov → 0-4
Hasan Erk - Sarp Özyel → 4-1
Sarp Astan - Niyazi Akçın → 1-4
Karan Karakaşlı - Mikhail Zonov → 4-2
Çeyrek Final
Eral Tüzünkan - Sarp Astan → 0-4
Aybars Öncü - Mikhail Zonov → 3-5
Yarı Final
Karan Karakaşlı – Sarp Astan → 5-3, 4-2
Niyazi Akçın - Mikhail Zonov → 4-1, 4-1
10+ Tek Kızlar - Round Robin
Gülen Gül Coşkun – Öznur Kapkaya → 3-6, 0-6
Sahil Doğa Karadayı – Melisa Sadıkoğlu → 2-6, 2-6
Gökçe Karamahmutoğlu – Ivana Silich → 0-6, 5-7
Anastasiia Elshina – Sahil Ece Yerebakan → 3-6, 1-6
Melisa İlkbahar – Tuana Saymaz → 3-6, 6-3, 9-11
Hatice Kırçay – Şengül Tilki → 0-6, 0-6
Yezda Öksüzoğulları – Esila Işıklı → 6-0, 6-2
Mevsim Metbulut – Öznur Kapkaya → 2-6, 2-6
İncilay Eren – Ivana Silich → 6-3, 7-5
Alisa Sadıkoğlu – Sahil Doğa Karadayı → 6-3, 6-1
10+ Tek Erkekler - Round Robin
Danıl Kharın - Turgay Vural Hıdıroğlu → 7-6, 6-2
Jeyden Deniz Sezginer – Levent Ökeren → 0-6, 2-6
Toprak Ata Candan – Tan Özkan → 6-2, 2-6, 12-10
Fuat Abiş – Timur Salih Belican → 6-4, 7-5
Kutsal İyikal - Emad Kharat → 6-3, 6-4
Ayberk Terzi – Yaşar Hüseyin Cahitoğlu → 6-1, 0-6, 9-11
Osman Aren Başaran – Salahi Hüdaoğlu → 6-4, 2-6, 6-10
Arel Şahin - Aren Yumurtacıoğlu → 6-4, 7-5
Andrey Polishchuk – Kerem Behlül → 6-0, 6-0
Marat Bakmukhanau – Kaan Dönmez → 2-6, 2-6
Fuat Abiş - Kutsal İyikal → 6-0, 6-0
Turnuva, belirlenen program doğrultusunda devam ediyor.