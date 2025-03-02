Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda Kıran Kırana Mücadele

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası, KKTF kortlarında sürüyor. 9 Yaş ve 10+ kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

9 Yaş Kızlar - Round Robin

Zehra İpek İkiz - Çağer Emine Günser → 0-4

Defne Sakallı - Ayşegül Aplak → 3-5

Masal Nalbantoğlu - Tamay Başaran → 5-4

Erin Tüzünkan - Hera Atatüzün → 4-0

Mira Göksan – Erin Tüzünkan → 0-4

Alina Yusipova - Masal Nalbantoğlu → 1-4

Çeyrek Final

Mira Göksan - Ayşegül Aplak → 4-2

Erin Tüzünkan - Tamay Başaran → 4-0

Yarı Final

Masal Nalbantoğlu – Mira Göksan → 4-2, 4-0

Erin Tüzünkan - Çağer Emine Günser → 4-2, 0-4, 8-10

9 Yaş Erkekler - Round Robin

Sarp Özyel - Niyazi Akçın → 1-4

Karan Karakaşlı - Gün Pars Peyravi → 4-0

Hasan Erk - Sarp Astan → 1-4

Mikhail Zonov - Rüzgar Özdenefe → 4-2

Aybars Öncü - Eral Tüzünkan → 4-1

Ozan Dağlı - Eral Tüzünkan → 1-4

Hasan Erk - Niyazi Akçın → 0-4

Sarp Özyel - Sarp Astan → 0-4

Gün Pars Peyravi - Mikhail Zonov → 0-4

Hasan Erk - Sarp Özyel → 4-1

Sarp Astan - Niyazi Akçın → 1-4

Karan Karakaşlı - Mikhail Zonov → 4-2

Çeyrek Final

Eral Tüzünkan - Sarp Astan → 0-4

Aybars Öncü - Mikhail Zonov → 3-5

Yarı Final

Karan Karakaşlı – Sarp Astan → 5-3, 4-2

Niyazi Akçın - Mikhail Zonov → 4-1, 4-1

10+ Tek Kızlar - Round Robin

Gülen Gül Coşkun – Öznur Kapkaya → 3-6, 0-6

Sahil Doğa Karadayı – Melisa Sadıkoğlu → 2-6, 2-6

Gökçe Karamahmutoğlu – Ivana Silich → 0-6, 5-7

Anastasiia Elshina – Sahil Ece Yerebakan → 3-6, 1-6

Melisa İlkbahar – Tuana Saymaz → 3-6, 6-3, 9-11

Hatice Kırçay – Şengül Tilki → 0-6, 0-6

Yezda Öksüzoğulları – Esila Işıklı → 6-0, 6-2

Mevsim Metbulut – Öznur Kapkaya → 2-6, 2-6

İncilay Eren – Ivana Silich → 6-3, 7-5

Alisa Sadıkoğlu – Sahil Doğa Karadayı → 6-3, 6-1

10+ Tek Erkekler - Round Robin

Danıl Kharın - Turgay Vural Hıdıroğlu → 7-6, 6-2

Jeyden Deniz Sezginer – Levent Ökeren → 0-6, 2-6

Toprak Ata Candan – Tan Özkan → 6-2, 2-6, 12-10

Fuat Abiş – Timur Salih Belican → 6-4, 7-5

Kutsal İyikal - Emad Kharat → 6-3, 6-4

Ayberk Terzi – Yaşar Hüseyin Cahitoğlu → 6-1, 0-6, 9-11

Osman Aren Başaran – Salahi Hüdaoğlu → 6-4, 2-6, 6-10

Arel Şahin - Aren Yumurtacıoğlu → 6-4, 7-5

Andrey Polishchuk – Kerem Behlül → 6-0, 6-0

Marat Bakmukhanau – Kaan Dönmez → 2-6, 2-6

Fuat Abiş - Kutsal İyikal → 6-0, 6-0

Turnuva, belirlenen program doğrultusunda devam ediyor.