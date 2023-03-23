Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Yarı Final Maçları

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23/03/2023

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Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Yarı Final Maçları

          EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli yarı final maçlar ile devam ediyor. EKREM YEŞİLADA ANI Turnuvası’nda 14 yaş ve 13+Büyükler kategorilerinde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

 

14 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

Almira Akşahin  - Sevinç Oğan                               6/1 6/1

Vera Gazi – Girne Umut Yerebakan                        3/6  4/6

 

14 YAŞ ERKEKLER – Yarık Final                  

Hasan Aras Duman – Enver Ada Gencel               0/6 3/6                

Kaya Halkseven – Asım Aras Astan                       6/3 6/0

 

13+ KADINLAR – Yarı Final

Nadir Çınarlılı - Özay Barutcu                                 1/6 6/1 6/3

Kayra Yüceer – Şengül Tilki                                     4/6 3/6

 

13+ ERKEKLER – Yarı Final

Konstantın Kan - Toprak Berkol                              1/6 1/6

Aras Çelik - Turgay Vural Hıdıroğlu                        2/6 2/6

23/03/2023 13:11
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TAGS: Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası
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