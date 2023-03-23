Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Yarı Final Maçları

EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli yarı final maçlar ile devam ediyor. EKREM YEŞİLADA ANI Turnuvası’nda 14 yaş ve 13+Büyükler kategorilerinde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

14 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

Almira Akşahin - Sevinç Oğan 6/1 6/1

Vera Gazi – Girne Umut Yerebakan 3/6 4/6

14 YAŞ ERKEKLER – Yarık Final

Hasan Aras Duman – Enver Ada Gencel 0/6 3/6

Kaya Halkseven – Asım Aras Astan 6/3 6/0

13+ KADINLAR – Yarı Final

Nadir Çınarlılı - Özay Barutcu 1/6 6/1 6/3

Kayra Yüceer – Şengül Tilki 4/6 3/6

13+ ERKEKLER – Yarı Final

Konstantın Kan - Toprak Berkol 1/6 1/6

Aras Çelik - Turgay Vural Hıdıroğlu 2/6 2/6

Bu habere tepkiniz:



23/03/2023 13:11