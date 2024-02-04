Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen EKREM YEŞİLADA CUP zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor. 8-9 yaş kategorisinde tamamlanan maçlarının ardından gerçekleşen ödül töreni ile 10+ kategorisinde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

8 YAŞ GRUP-1 – FİNAL

Niyazi Akçın – Mikhail Zonov 10/12 7/5 7/3

8 YAŞ GRUP-2 - FİNAL

Doruk Vurur - Ozan Dağlı 3/7 7/4 10/8

9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN

Mevsim Metbulut - Elisa Karabaşak 5/3

9 YAŞ ERKEKLER - FİNAL

Hasan Aren Çakartaş – Kerem Behlül 4/1

10+ TEK KADINLAR - ROUND ROBİN

Girne Umut Yerebakan - Sahil Ece Yerebakan 1/6 1/6

Melinay Yücetürk - Inna Viazova 1/6 0/6

Sahra Sevgi Sofu - Era Meta 6/2 1/6 11/9

Isabel Işılay Clackson - Melisa Sadıkoğlu 0/6 5/7

Alisa Sadıkoğlu - Evgenııa Pershenkova 5/7 6/2 8/10

İncilay Eren - Melin Akçın 4/6 2/6

Nehir Gürses - Zarif Dayı 6/1 6/1



Beren Başaran - Serin Yeşilada 6/1 6/1

Anastasiia Elshina - Servet Tel 2/6 1/6

Vera Gazi - Kayra Yüceer 2/6 0/6

Şengül Tilki - Enra Çakartaş 6/0 6/0

10+ TEK ERKEKLER- ROUND ROBİN

Recep Yalovalı - Kıvanç Öztuğ 6/3 4/6 10/4

Arel Şahin - Devin Bedevi 2/6 3/6

Cenk May - Çağ Refikoğlu 0/6 0/6

Doruk Tüzel - Çınar Tüzünkan 6/1 6/0

Tan Ozkan - Tan Osman Türe 6/0 6/0

Asım Aras Astan - Enver Ada Gençel 7/6 6/2

Kaan Dönmez - Baran Başaran 6/0 6/0