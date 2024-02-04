Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor

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04/02/2024

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Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen EKREM YEŞİLADA CUP zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor. 8-9 yaş kategorisinde tamamlanan maçlarının ardından gerçekleşen ödül töreni ile 10+ kategorisinde oynanan grup maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
8 YAŞ GRUP-1 – FİNAL
Niyazi Akçın – Mikhail Zonov                               10/12 7/5 7/3
8 YAŞ GRUP-2 - FİNAL
Doruk Vurur  - Ozan Dağlı                                     3/7 7/4 10/8    

9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
Mevsim Metbulut - Elisa Karabaşak     5/3    

9 YAŞ ERKEKLER - FİNAL
Hasan Aren Çakartaş – Kerem Behlül                    4/1

10+ TEK KADINLAR - ROUND ROBİN
Girne Umut Yerebakan - Sahil Ece Yerebakan     1/6 1/6
Melinay Yücetürk - Inna Viazova             1/6 0/6
Sahra Sevgi Sofu - Era Meta             6/2 1/6 11/9
Isabel Işılay Clackson - Melisa Sadıkoğlu     0/6 5/7    
Alisa Sadıkoğlu - Evgenııa Pershenkova         5/7 6/2 8/10
İncilay Eren - Melin Akçın                 4/6 2/6    
Nehir Gürses - Zarif Dayı                 6/1 6/1


Beren Başaran - Serin Yeşilada             6/1 6/1
Anastasiia Elshina - Servet Tel             2/6 1/6            
Vera Gazi - Kayra Yüceer                 2/6 0/6    
Şengül Tilki - Enra Çakartaş             6/0 6/0

10+ TEK ERKEKLER- ROUND ROBİN
Recep Yalovalı - Kıvanç Öztuğ              6/3 4/6 10/4
Arel Şahin - Devin Bedevi                 2/6 3/6
Cenk May - Çağ Refikoğlu                 0/6 0/6
Doruk Tüzel - Çınar Tüzünkan             6/1 6/0
Tan Ozkan - Tan Osman Türe             6/0 6/0
Asım Aras Astan - Enver Ada Gençel         7/6 6/2                
Kaan Dönmez - Baran Başaran            6/0 6/0

04/02/2024 12:36
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TAGS: Ekrem Yeşilada Cup devam ediyor
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